布農族也有刺繡 布農青年展作品

布農族青年學習刺繡，縫製出自己的族服。（黃力勉攝）

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布農族青年種下苧麻，將來能製作傳統布料。（黃力勉攝）

台東地區布農青年（簡稱東部青）的10位青年，自發性的學習刺繡，並在台東大學南島文化中心舉辦特展。指導青年刺繡的老師達尼芙表示，許多人認為布農族只有編織沒有刺繡，但布農族在遷居過程中，也有受到他族文化的影響，刺繡在布農族的歷史已有百年。

在族群文化逐漸流失的現在，東部青結合布農族青年一同推廣傳統文化，學習刺繡就是他們最新的成果，東部青理事長胡克緯表示，從刺繡中了解布農族的倫理、文化後，讓刺繡作品更有溫度。

「完成一件自己專屬的族服！」胡克緯說，族服代表自己的家族，每個人的族服都有家族的歷史、刻印，經過刺繡一針一線將圖騰縫在衣服上，也映照出布農族的內斂美學。

達尼芙說，布農族在日治時代遷居過程中，與魯凱族接觸密切，因此也學習到刺繡文化，有刺繡的布農族大多分布在南台灣。

她說，學習刺繡前，先請青年們回家找出自己的家的族服，並認識族服上的圖騰，製作族服前就要先了解布農歷史、文化及美學，青年們白天上班、晚上刺繡，每件族服背後都是辛勤的累積。

達尼芙表示，雖然傳統布農族都強調男主外、女主內，男人不應該刺繡，但現今時代已經不同，男人不用下田、不用上山打獵，拿起針學習刺繡，也能文化傳承。

(中時)

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