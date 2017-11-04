呂秋遠稱中共「不是破銅爛鐵都收」 劉樂妍開腔嗆爆

2017年11月04日 17:20 中時電子報 蔡曉婷

呂秋遠先前發文回應有人想入中國共產黨的新聞。（圖／取自呂秋遠臉書）

劉樂妍反虧呂秋遠。（圖／取自劉樂妍微博）

劉樂妍表示自己沒有真的要入黨。（圖／取自劉樂妍微博）

日前媒體報導繼盧麗安以中共十九大代表現身，不少名人如張立齊、王裕慶、劉樂妍都表示願意加入中國共產黨，卻遭律師呂秋遠虧：「共產黨不是什麼破銅爛鐵都收」，劉樂妍今(4日)得知後，在微博貼出呂秋遠昔日的緋聞報導，嗆爆說：「我也不知道為什麼他說共產黨不收破銅爛鐵，他應該說的是他自己吧！」

呂秋遠2日在臉書分析想加入中國共產黨的條件，除了要年滿18歲，填入黨申請書，還要參加各單位的黨章學習小組，要定期上課、寫心得報告，若一學期無故缺課三次，便會被踢回，解釋想入中國共產黨並不容易，不是申請就能立刻加入，強調：「當然，我絕對不是說，你就是破銅爛鐵，但是沒有好好學習、天天向上，怎麼能進入這麼厲害的政黨？」最後說：「加油，好嗎？」

對此，劉樂妍稍早在微博發聲說，有記者打給她認不認識呂秋遠，她第一時間傻回：「他是誰呢？打球的還拍戲的呢？」之後再傳給她一篇報導，詢問他對於呂秋遠說不收破銅爛鐵的看法，劉樂妍回：「他應該說的是他自己吧！」並分享呂秋遠先前的緋聞截圖，戰力滿滿，再說：「他可以罵我，我無所謂，反正我沒有真的要入黨，我只是喜歡逗得他們不要不要的，我覺得好好笑哦。但是那兩個北大博士生並不比他差哦。他哪來的自信罵人家北大博士生破銅爛鐵？請問他這自信是去菜市場買的嗎？」

(中時電子報)