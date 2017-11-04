畫筆描繪老建築 陳閎琦：留下紀錄

陳閎琦愛畫老建築，就連市區的老房子，透過畫筆呈現也顯得饒富趣味。（黃力勉攝）

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33歲的陳閎琦熱愛繪畫、喜愛老建築，他拿起水彩筆走訪花東的火車站，並用畫筆畫出車站的外觀。陳閎琦說，老建築有一股吸引人的魔力，很讓人著迷，因此希望能把這些建築逐一畫出留下紀錄。

陳閎琦除了畫老車站建築，還有台東市區的老建築，俗稱洞洞館的舊稅捐處、媽祖廟後方的老房子、縣長官邸等，在他的筆下建築躍然於紙上。

陳閎琦表示，從第一張台東舊火車站開始，他就決定以彩度較低的土色系，畫一系列的花東車站，隨著車站開始改建，車站的風貌逐漸改變，因此每個車站都是與時間賽跑。

他說，最喜歡的是日治時期大正、明治期間留下的木造車站模樣，有些車站是透過舊照片臨摹，還有保留的就到車站畫，目前花東線已經電氣化，火車速度越來越快，透過畫作希望遊客可以慢下腳步，走訪這些富有歷史故事的老車站。

至於為何喜歡老建築，陳閎琦指出，老建築保留當時人們生活的樣貌，但台東的老建築卻一直拆，與其他縣市保留老建築的做法背道而馳，所以他才會持續的畫，留下老建築的樣貌。

至於未來的目標，陳閎琦說將會著手畫其他地區的車站，另外台東的建築師呂阿玉的作品，也會開始收集並做畫。

陳閎琦的個展「宅老駅站」，4日開始在台東美學館展出，展期到28日為止。

(中時)

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