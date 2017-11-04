外甥誆稱種「九層塔」實際種大麻 舅舅被騙幫澆水

警方在歸仁區一處果園查獲呂嫌栽種的22株大麻。（讀者提供）

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警方查獲22株大麻與一批栽種工具。（讀者提供）

有多項毒品前科的呂姓男子，向種植水果的舅舅徐姓男子承租歸仁區一處果園，誆稱種植九層塔，實際上卻種植大麻花，作物收成後再加工販售到夜店牟利，徐男直到警方上門才恍然大悟，氣得破口大罵。兩人皆遭警方依照毒品防制條例移送台南地檢署。

40歲的呂嫌綽號「小四」，是個吸食安非他命的毒犯，4個月前以「洗手歸田」為由，以每年2萬4000元的代價，向在歸仁區沙崙地帶耕作水果的63歲舅舅徐男承租一處果園，誆稱種植九層塔，還要舅舅幫忙看顧、澆水。

徐男務農10年，見外甥說要種田，卻很少下田耕作，早起疑心，內心也覺得作物不像是九層塔，但仍不察，每天順手幫忙看顧工作。

實際上呂男的作物卻是大麻花，他將收成的「作物」烘乾，加工製成大麻，在各處夜店打著「自產自銷」名義販毒。

台南市刑大偵4隊獲報後，追蹤到歸仁區的大麻田，暗中埋伏數月，一度以為每天下田照顧作物的徐男就是主嫌，近日收網，當場查獲22株大麻，徐男面對警方追問，才恍然大悟數月來幫忙種植的竟是毒品，大罵外甥不良。

警方隨後在呂男3個落腳處都發現部分大麻種子與後製工具，呂男坦承是自己要種植，種子是透過管道取得，但堅稱全數由自己食用，並未販售。警方訊後將舅甥兩人皆依照毒品防制條例移送台南地檢署偵辦。

(中時)

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