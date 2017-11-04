扶輪之子助2千弱勢學子翻轉命運

2017年11月04日 19:04 中時 柯宗緯

高雄1名就讀醫學系的阿如，母親病逝後，父親也重病，她高一成為「扶輪之子」受贊助及生活慰藉。大學生小傑也因家變，學習差點中斷，有賴扶輪社協助繼續求學。4日「扶輪之子」獎助學金頒獎，7年來逾2千學子受惠，藉此翻轉命運。

國際扶輪3510地區與高市社會局從100年起，共同推動「扶輪之子」認養計畫，將資源與愛送到有需要角落，7年來已有2038位經濟弱勢家庭兒童及少年受益，提供1年1萬2000元獎助學金，捐助金額高達近2600萬元。

現為國立大學醫學系的阿如，家庭經濟狀況不佳，母親離世後，3年前父親又因主動脈剝離，成中度殘障者；她高中成為扶輪之子，還到墨西哥成為交換學生，開拓視野更具世界觀，她希望未來能運用所學回饋社會。

就讀國立大學化學系的小傑，小學三年級時父親就過世，母親患有腎臟疾病需洗腎，仍需工作維持家計；小傑自高二起接受扶輪社資助，並在國外當交換學生1年，他抱持感恩的心，感謝善心人士助學。

「扶輪之子」獎助學金捐贈典禮，4日在鳳山婦幼館登場，社會局長姚雨靜代表致贈感謝狀，她期望撒下善的種子，讓扶輪之子抓住希望、努力向學，勇敢踏上追逐夢想道路；扶輪之子也上台致贈感謝小卡，象徵愛與希望傳遞，場面溫馨感人。

(中時)