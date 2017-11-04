高雄百貨周年慶戰國時代 3家送汽車

2017年11月04日 17:44 中時 柯宗緯

大統和平店周年慶開打，送出約60萬轎車。（柯宗緯攝）

夢時代周年慶開打，喊出業績目標21億元。（柯宗緯攝）

高雄百貨周年慶11月進入戰國時期，推出滿5千送5百不等優惠，另搭配指定信用卡有消費回饋，最吸睛當屬抽大獎活動，今年僅漢神巨蛋、漢神、大統等3家百貨大手筆送出汽車，夢時代大獎送5組APPLE產品家族「獨樂樂，不如眾樂樂」。

百貨龍頭漢神巨蛋誇下豪語，喊出21億目標，周年慶倒數三天，來店禮有「小小兵」加持，可抽122.8萬元Volkswagen汽車，及高雄─大阪雙人來回機票、日本環球影城門票。

夢時代超級周年慶2至29日，滿5千送5百，首7日滿6千再加贈1百，業績上看21億，目標成長5％，推出包括新機iPhone X等APPLE全餐組合、掃地機器人等總值逾130萬元獎品，還有超萌插畫巨星「爽啾貘」系列來店禮。

高雄大遠百首12日滿5千送6百，業績挑戰11億元，並加碼推出萬元紅利券周周大抽獎。大統百貨和平店上看3億元，要送59.9萬元三菱豪華版汽車。大立精品精品類指定櫃位滿2萬，最高送2700商品券回饋，摸彩送30萬頂級塞席爾旅遊及17萬勞力士手錶。

最後一波陸續登場的有SOGO高雄店4日開跑，滿5千送8百，服飾8折起。新光三越左營店16日起跑，滿5千送5百，首度化妝品滿2千送2百。壓軸的漢神本館22日登場，滿3千可抽153萬元賓士，堪稱全台最大獎。

(中時)