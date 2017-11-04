油價連3漲！台塑化汽 柴油漲價0.5元、0.6元 95無鉛跨27元整數關卡

2017年11月04日 17:44 工商 彭暄貽

沙烏地阿拉伯、俄羅斯等主要產油國表示支持延長減產協議實施期限，及美國原油庫存減少等因素影響，國際油價聞訊大幅上漲，國內油價也延續連三漲氣勢。台塑化(6505)宣布6日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.5元/公升，柴油批售價格0.6元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑化零售參考價為92無鉛汽油零售價每公升25.8元、95Plus無鉛汽油跨越27元整數關卡，達27.2元；98無鉛汽油29.3元，超級柴油則為23.3元。

因產油國的減產行動令市場的供應收緊及庫存下降，加上美國汽油需求創新高激勵，紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月2日上漲0.24美元，成為每桶54.54美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.13美元，每桶達60.62美元。

美國能源資訊局（EIA）公佈的數據顯示，截至10月27日，美國商業原油庫存較前週減少240萬桶至4.549億桶；美國上週汽油庫存減少400萬桶至2.128億桶。另最新月度數據顯示，美國8月汽油需求創下紀錄新高，達977萬桶/日。

EIA報告表示，2017上半年，美國原油日均出口量較去年同期增加了30萬桶，達到創新高的90萬桶。美國原油出口地區也從去年同期的17個國家增加至26個國家。加拿大仍然位居美國原油出口的最大市場，上半年平均出口量達24.8萬桶/日；中國大陸則躍居美國原油出口的第二大市場，上半年平均出口量達16.3萬桶/日，相比去年同期的平均出口量僅有9,000桶/日。

台塑化第三季每桶煉油價差12.4美元，平均烯烴價差也上漲9％，烘托稅後利益222.6億元，季增85.17％，EPS2.34元。近期布蘭特原油上攻達60美元，優於市場預期，支撐營運表現穩步走堅。

(工商)