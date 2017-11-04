受夠了資本主義！ 多數美國青年想活在社會主義制度下

民調顯示，多數美國青年更想活在社會主義制度下，而非資本主義。（葉書宏翻攝）

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中時

儘管美國一向對自己的制度充滿自信，並且不斷的向外輸出美國式思想、價值、制度、政體等，但是如今的美國，年輕人卻受夠了資本主義之下導致的各種弊端與貧富不均，民調顯示，多數美國青年更想活在社會主義制度下，而非資本主義。

俄羅斯衛星通訊社4日報導指出，據民調機構YouGov按由美國前國安顧問布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）創立的「共產主義受難者基金會」請求進行的民調顯示，大多數15到30歲的美國年輕人更願意生活在社會主義、而非資本主義制度下。

根據民調，44%的年輕人支持社會主義，42%的人認同資本主義，還有7%的人更喜歡共產主義和法西斯主義。與此同時，66%的人對社會主義概念無法作出正確的界定，有近30%的人把共產主義和法西斯主義混為一談。此外，半數美國年輕人認為，美國經濟的運轉是在針對他們，三分之二的人認為稅收制度不公平。

同時，老一輩美國人則表達了對這些事物的傳統美國觀點。他們中59%的人是市場經濟的支持者，34%的人則認同社會主義。

基金會執行董事馬里昂·史密斯稱民調結果令人擔憂。他稱，「這凸顯出美國社會在廣泛性歷史意義上、在對社會主義問題上的普遍無知和我們教育體系的系統性失敗。」

雖然有論點認為在民主國家青年思想比較偏左，長輩則比較偏右是常見的事，但也不盡然如此，例如日前才剛舉辦完大選的日本，民調顯示日本年輕人遠比長輩更支持右派的執政黨自民黨。

(中時)

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