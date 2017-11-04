水、水、水！二水跑水節獨步全台八堡圳水道當引水人

獨步全台二水跑水節登場，八堡圳水道內，以創意跑水嘉年華，感謝300年來圳水川流不息，滋養了彰化大地。（吳敏菁攝）

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獨步全台二水跑水節登場，八堡圳水道內，以創意跑水嘉年華，感謝300年來圳水川流不息，滋養了彰化大地。（吳敏菁攝）
獨步全台二水跑水節登場，八堡圳水道內，以創意跑水嘉年華，感謝300年來圳水川流不息，滋養了彰化大地。（吳敏菁攝）

八堡圳是最古老水圳，當年開鑿千辛萬苦，為了引水，留下許多傳奇和獨步全台「跑水節」的民俗，4日二水鄉林先生廟舉行祈福和圳頭祭，八堡圳水道上，神轎跑水、跑水創意在地秀等紛紛登場，水花四濺，一起興奮，穿越300多年來，圳水川流，滋養了彰化大地。

縣長魏明谷說，「吃果子，拜樹頭」，二水跑水節是全國唯一，社區總動員辦喜事，藉由活動紀念先人開墾八堡圳，灌溉著彰化平原，生產豐饒五穀，養育所有人。在二水八堡圳裡跑水，難得體驗，報名年年激增，也成了彰化觀光體驗的亮點。

今年「跑水創意在地秀」，共10團在地團隊以彰化特色為主題，在八堡圳水道，舞出行動劇，跑出對土地的感念。

4、5日兩天活動，設有「小農市集」、「明世界掌中劇表演」、源泉社區劇場演出「找尋1719圳頭仙─八堡圳傳奇」及「石硯文化創意特展」等，社區居民還製作傳統竹筒水槍，提供跑水也回味童年樂趣；二水鄉公所亦規劃「八堡圳文化之旅」，引領深度巡禮八堡圳流域鄉鎮、體驗農村在地文化。

(中時)

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