台灣點燈文化祭登場 宛若盛大嘉年華

台灣點燈文化季11／2開跑，在夢時代旁空地盛大舉行，重頭戲擲筊比賽最高可獨得1千萬。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
參加點燈活動擲筊爭取高額獎金外，更能做公益，為弱勢朋友盡一份心力。（柯宗緯攝）
擲筊比賽採用透明擲筊杯，確保比賽公正性。（柯宗緯攝）

由南台灣民間單位發起「財神月老台灣點燈文化祭」，11月2日起一連39天，在高雄夢時代旁空地登場，最大亮點祭出1千萬的擲筊圓夢賽，成為台灣獎金最高的擲筊活動。除了擲筊比賽外，現場有近千個攤位，以及DJ、跳舞競賽，還有小朋友的樂園、陣頭等活動，宛如盛大嘉年華，成為假日休閒好去處。

主辦單位指出，即日起點燈$600元（限量）還有2次擲筊機會可獨得1000萬、每日還有10萬獎金送。另外，為了推廣祈願水晶燈的理念、公司不習成本只願把新型態水晶燈能夠推廣出去，限時搶燈中。

這場「台灣點燈文化祭」整合全台知名廟宇，包括大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、車城福安宮、高雄意誠堂關帝廟等廟宇均共襄盛舉，除設祈福法壇請來上百尊神明大會香，還有熱門電音演唱會、DJ大賽、創意武術及選美等新潮元素。

發起人之一的宗迎祈福文化事業執行董事盧宗華說，有感於近年台灣經濟衰退、結婚率下降，這次點燈文化祭鎖定「財神、月老」，期望這兩尊傳統認為庇佑事業、姻緣的神明，為台灣人帶來更多祝福。

活動將從11月2日盛大登場，直至12月10日，在夢時代旁中華五路1萬2000坪空地，免費開放民眾入場，除祈福法壇、全台各宮廟的攤位之外，另規畫600攤文創市集，還有DJ秀、歌唱、攝影、兒童繪畫、選美等賽事，為傳統藝陣帶來新元素。

此外，文化祭提供1600元付費祈願點燈活動，點燈者即可參加擲筊比賽，以特別打造的「透明擲筊杯」確保比賽公平性，每日擲筊前9名總獎金10萬元，更有機會角逐總決賽頭獎1000萬。主辦單位與中華民國真心行善協會合作，部分點燈費用做公益，將舉辦300桌愛心餐會，並發放白米關懷弱勢。

(中時)

水、水、水！二水跑水節獨步全台… 政大國外徵才網台灣變「中國一省…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。