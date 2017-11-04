台灣點燈文化祭登場 宛若盛大嘉年華

2017年11月04日 18:30 中時 柯宗緯

參加點燈活動擲筊爭取高額獎金外，更能做公益，為弱勢朋友盡一份心力。（柯宗緯攝）

擲筊比賽採用透明擲筊杯，確保比賽公正性。（柯宗緯攝）

由南台灣民間單位發起「財神月老台灣點燈文化祭」，11月2日起一連39天，在高雄夢時代旁空地登場，最大亮點祭出1千萬的擲筊圓夢賽，成為台灣獎金最高的擲筊活動。除了擲筊比賽外，現場有近千個攤位，以及DJ、跳舞競賽，還有小朋友的樂園、陣頭等活動，宛如盛大嘉年華，成為假日休閒好去處。

主辦單位指出，即日起點燈$600元（限量）還有2次擲筊機會可獨得1000萬、每日還有10萬獎金送。另外，為了推廣祈願水晶燈的理念、公司不習成本只願把新型態水晶燈能夠推廣出去，限時搶燈中。

這場「台灣點燈文化祭」整合全台知名廟宇，包括大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、車城福安宮、高雄意誠堂關帝廟等廟宇均共襄盛舉，除設祈福法壇請來上百尊神明大會香，還有熱門電音演唱會、DJ大賽、創意武術及選美等新潮元素。

發起人之一的宗迎祈福文化事業執行董事盧宗華說，有感於近年台灣經濟衰退、結婚率下降，這次點燈文化祭鎖定「財神、月老」，期望這兩尊傳統認為庇佑事業、姻緣的神明，為台灣人帶來更多祝福。

活動將從11月2日盛大登場，直至12月10日，在夢時代旁中華五路1萬2000坪空地，免費開放民眾入場，除祈福法壇、全台各宮廟的攤位之外，另規畫600攤文創市集，還有DJ秀、歌唱、攝影、兒童繪畫、選美等賽事，為傳統藝陣帶來新元素。

此外，文化祭提供1600元付費祈願點燈活動，點燈者即可參加擲筊比賽，以特別打造的「透明擲筊杯」確保比賽公平性，每日擲筊前9名總獎金10萬元，更有機會角逐總決賽頭獎1000萬。主辦單位與中華民國真心行善協會合作，部分點燈費用做公益，將舉辦300桌愛心餐會，並發放白米關懷弱勢。

(中時)