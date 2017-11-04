政大國外徵才網台灣變「中國一省」 校方要求更正

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旺報

國立政治大學外國語文學院，日前於英國求職網站「jobs.ac.uk」刊登徵人消息，尋找具有學術長才者，擔任專案助理（副）教授。不過有媒體報導，內文中政大所在地台灣被列為「中國一省」（Province Of China），政大回應表示，並非校方立場，而是該網站系統自行標示，並已去函要求對方立即更正。

《上報》報導，有外國學者反映，在「jobs.ac.uk」看見政大上月30日刊登的徵才訊息，盼能外聘到具語言、法律、社會與大數據相關的專才，但位置一欄（Location）卻寫上「台北–台灣，中國省份」（Taipei - Taiwan, Province Of China），讓他錯愕不解，質疑這種「自我矮化」的舉動，會讓人誤以為台灣真的被中國管轄。

報導指出，徵才單位、政大外文學院東南亞語言文化課程助教張小姐回應，該網站系統的「台灣」選項，後方自動被冠上「中國一省」。校方人員也強調，那是對方的立場，而非「政治大學校方的立場」，要外界別過度牽扯政治。

報導提到，對於政大校方的回應，投訴的外國學者十分傻眼，表示完整標記校名是「基本禮儀」，更遑論這攸關到台灣主體性，建議政大應去函要求網站更正。

政大4日表示，該校已由外語學院去函英國《jobs.ac.uk》以及美國《Chronicle Vitae》求職網站，針對刊登徵才訊息「職缺所在地」出現嚴重錯誤，所造成極大困擾，務必立即更正為「Taipei–Taiwan, ROC.」，否則撤除徵才廣告、退還刊登費用。

外語學院原申請信件中明確載明「職缺所在地」為「NO.64, Sec.2, ZhiNan Rd., Wenshan District, Taipei, Taiwan 116 R.O.C.」。

(旺報)

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