加入生力軍 屏東林管處招募首批巡山監測志工

2017年11月04日 19:07 中時 林和生

屏東林管處長張偉顗（右）親自為志工授證。（林和生翻攝）

巡山員常在重山峻嶺間，以溯溪或攀爬等方式守護山林。（林和生翻攝）

為防止盜採濫伐案件發生，林務局屏東林管處首次招募國家森林調查監測志工，共有40人已完成長達3個多月的專業訓練，並由巡山員親自引領至轄區林地內，學習林地巡護、濫墾盜伐等林政案件見習，未來將加入守護山林行列，成為林務局新生力軍。

屏東林管處秘書吳金章指出，屏東林區範圍包括高雄市、屏東縣及澎湖縣，區域遼闊，除了高山峻嶺外，不乏海邊保安林地及市區林地，常有人占地自用，無奈巡山員人力無法及時監控，才有這批監測志工招募的構想。

加入監測志工的包含退休老師、軍警人員、醫生、鋼琴老師等各行各業，所有人都有一共通特點，就是非常熱愛山林。擔任此次監測志工隊長的退休數學老師李俊仁，在加入監測志工前，已經擔任9年解說志工，他表示，基於對山林的喜愛，所以希望能讓此景永續。

李俊仁說，一般民眾常以玩樂的心情入山，而忘記對於環境該有的尊重，包括亂丟垃圾、任意採集植物等，自己因為喜愛，所以希望保留原貌可以讓子孫欣賞。同樣熱愛爬山的鋼琴老師何岱臻也說，自己教課時間都在晚上，可以利用白天上山守護環境，也藉由這樣的回饋讓森林得以永續。

吳金章指出，未來希望監測志工能負責淺山巡守任務，讓山林每日都有人縱，可以遏止不肖人士的盜採行為，至於深山則由專業巡山員負責，進一步得以減輕負擔；但授課期間講師不斷叮嚀，一旦發現山區不法行為，可以即時通報，盡量避免正面衝突導致可能的危險。

(中時)