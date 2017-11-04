埔里首辦多肉植物市集 達人分享養肉經

2017年11月04日 18:22 中時 廖肇祥

埔里鎮首度舉辦公開的多肉植物市集，吸引許多愛「肉肉」的收藏家前來。（廖肇祥攝）

埔里鎮首度舉辦多肉植物主題市集，聚集來自全國各地的多肉植物蒐藏家，彼此交流「養肉」心得，主辦單位表示，埔里鎮氣候、環境適合養多肉植物，在地栽培收藏家已成社群，未來這樣的市集會常態舉辦。

近年來療癒系的多肉植物甚為流行，而埔里鎮因為日夜溫差大，氣候溫和，颱風對於埔里盆地幾無影響，許多在地人士，甚至外縣市收藏家至埔里鎮種植多肉植物，數年來形成了社群，彼此交換栽植經驗，但銷售管道多為北、中部都會區，埔里鎮本為多肉植物產地，在地的「肉肉達人」們思考，何不在埔里創造市集，讓各地達人們來到埔里一起分享「種肉」的趣味。

主辦人羅維振表示，喜愛多肉植物的潛在玩家很多，只是一般比較內向害羞，生活較為閉塞，因此很少公開交流，這次在阿蓮娜多肉植物露營區舉辦的市集，是埔里鎮第一次舉辦公開化的多肉植物主題市集，埔里的種肉高手們幾乎現身，帶來了珍稀樣態的物種，玩家們感到相當的興奮，而且收穫滿滿。

資深多肉玩家紀俊漢表示，多肉植物多生長在高冷、乾燥、日夜溫差大的地帶，多半要經過「馴化」的階段，物競天擇，找出能在平地生長的品系，再繁衍供玩家種植，埔里鎮日夜溫差大、氣候溫和、颱風進不來，這也使得這裡的多肉植物展現多樣的樣態，這裡適合發展多肉植物產業，產生群聚也是很自然的事。羅維振表示，埔里多肉植物主題市集將常態舉辦，會選在每年入冬多肉植物最美的時候登場。

(中時)