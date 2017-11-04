孫燕姿明年拚生二寶 5歲兒叮嚀吃太少

2017年11月04日 17:45 中時 尤嬿妮

孫燕姿今出席MV首映會。（環球提供）

孫燕姿今出席MV首映會。（環球提供）

孫燕姿今出席MV首映會。（環球提供）

孫燕姿今出席〈我很愉快〉MV首映會，活動結束後她趕回新加坡，籌備5歲兒子「納小子」的生日派對；39歲的她與老公納迪姆結婚6年，規劃明年生第二胎，男女都好；她透露納小子曾要過弟妹，常提醒媽媽太瘦、吃不夠，應該吃得肚子大大才會有小寶寶，她笑說：「而且兒子一直以為我是從嘴巴把他吐出來的。」

她剛結婚原打算只生一個，想再生的動力？孫燕姿表示：「我不知道會不會成形（實現），但覺得我有這個空間（指身材）。」若順利懷孕，她將全面停工，歌迷期待許久的新巡演也將延至產後，「巡演得有一個很長的計劃，所以不是在明年」，最快2、3年後舉辦。

她身兼歌手、人妻及人母身份，坦言對兒子最沒輒，尤其當她急著準備工作、兒子卻在一旁吵鬧，自己難免講話大聲點，事後她都會跟兒子解釋「對不起！媽媽壓力很大」；她和老公教育兒子不分黑臉或白臉，也絕不動手打孩子，「當媽媽永遠是一個拿捏，要擔心、也要放手讓他去找自己的方向」。

今活動上，她所屬唱片公司送上約60個「魚塊」造型的抱枕，呼應歌名〈我很愉快〉，還請來星座專家唐綺陽分析她月亮星座是雙魚，自虐指數高達81%；對於分析結果，孫燕姿笑說自己只有在工作上比較自虐，光討論專輯主打歌，就考慮長達1個月。

(中時)