加泰獨立悲劇「激烈台獨」震撼 林濁水：台灣不需用公投向北京攤牌！

獨派在自由廣場前焚燒國旗。（本報系資料照片）

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中時電子報

加泰隆尼亞公投通過並宣布獨立，國際不承認，自治政府甚至還被馬德里接管。前民進黨立委林濁水坦言，台灣的激烈獨派對此震撼之餘，應想想其實「台灣人還沒有準備好」，更不需以公投方式向北京攤牌。

林濁水指出，一種激烈獨派相信並懷抱著「只要公投，一切解決」這樣的信念，羨慕地看著加泰獨立公投，感嘆為何台灣做不到。如今加泰的獨立悲劇，激烈獨派由羨慕轉震撼之餘，實在應回頭想想葉望輝苦口婆心勸告的「台灣人還沒有準備好」這句話，覺悟到獨立不是像加泰修降公投門檻，然後輕輕鬆鬆公投一下就好那麼「便宜」，甚至還力推募兵制，大家不要當兵都可以，其實，獨立是要更深沈堅定，有如葉望輝說的「不惜一切代價犧牲的決心」。

最受深綠信賴的前美副總統錢尼國安顧問葉望輝，從2016台灣大選以後一再被深綠人士追問美國支持不支持台獨公投。他的回答是：

台灣還沒有準備好，像美國開國元勛，他們宣誓，願意以他們的生命、他們的財產、他們神聖的名譽來保證他們支持美國獨立宣言。假如台灣人願意以生命、財產及神聖的人格來保證全力支持台灣獨立建國，就可得到國際的支持及援助。但是目前台灣還沒有準備好。

林濁水強調，台灣當前還沒完成葉望輝所提到的「凖備好了」的4個條件，因此台灣並不需要以公投方式向北京攤牌！

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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