半夜關燈滑手機眼睛會「瞎掉」？醫師這樣說

睡前滑手機眼睛到底會不會「瞎掉」，醫師這麼說 (達志影像/shutterstock提供)

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中時電子報
／綜合報導

現在智慧型手機當道，不論是上網、追劇、看新聞或是打遊戲都離不開手機，更有許多人習慣關燈後躺在床上滑半個小時手機後才入睡，因此常被長輩警告「再這樣玩小心眼睛瞎掉」。但關燈玩手機視力真的會受損嗎？醫生的回答卻讓人吃驚。

世明眼科診所院長王孟祺醫師在《泛科學》上撰文，說光線對眼睛造成的傷害有2種。其一是光熱能傷害，要有極高的光線能量，例如直視太陽或透過鏡片將雷射聚焦視網膜，才會對視網膜組織造成損壞。

其二是光化學傷害，指的是光線產生的化學變化中所累積下來的傷害，在自然強度的螢光燈下連續暴露數小時甚至數天 後，對視網膜造成不可逆的傷害。

而關燈滑手機是因為在一片黑暗中，手機螢幕看起來特別刺眼，但其實亮度並沒有那麼高，而且日常生活中的光源例如日光燈都要比手機強上好幾倍，因此手機螢幕並不會在睡前使用那一段時間對視網膜造成損害。

不過睡前滑手機也不是對健康沒影響。醫師就指出，睡前滑手機容易造成姿勢不良，進而影響睡眠品質和造成眼睛疲勞，如果孩童早早就養成此種習慣，將會造成高度近視，進而提升造成失明的眼疾機率。

醫師最後總結：「目前並無足夠實證能說明關燈看手機會直接造成失明」。如果有人會說「黑暗中看手機會瞎掉啦」，或是「關燈看手機才不會怎樣呢」，各位就知道該怎麼回答了。

(中時電子報)

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