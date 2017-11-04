南區銀髮嘉年華會 展現銀髮族勞動優勢

2017年11月04日 19:06 中時 吳江泉

「銀力逐夢、精彩轉動」活動由勞動部高屏澎東分署長程泰運、正修科大院長蔣治平、大盒工業董事長陳怡成及本安里、國富里、中正里里長林辛福、陳振沛、胡維成等進行開場儀式。（吳江泉翻攝）

為展現銀髮族勞動力優勢，勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心今（4）日在高雄市文化中心圓形廣場辦理「銀力逐夢、精彩轉動」嘉年華會，透過銀力逐夢、精彩轉動及友善銀髮3大主題及健康職場、技藝活化、銀享好食、π型人系列課程成果展、青銀共創成果展、友善銀髮互動及政府資源諮詢區7個系列活動，不僅邀請活力銀髮團體現場表演，同時還有與銀髮勞動力相關的有獎徵答活動，建立大家銀髮勞動相關知識。

「銀力逐夢、精彩轉動」活動由勞動部高屏澎東分署長程泰運、正修科大院長蔣治平、大盒工業董事長陳怡成及本安里、國富里、中正里里長林辛福、陳振沛、胡維成等貴賓進行開場儀式，分署長程泰運致詞指出，南區銀髮人才資源中心在這個時代有一個非常重要的任務，就是協助銀髮族建立重新進入職場需具備的數位能力，如直播等網路行銷，以更多元的可能協助銀髮族做行銷、一圓過去未曾完成的夢想，希望高屏澎東分署能創造更多平台，帶動長輩們學習、轉動自己的人生。

主題「銀力逐夢」邀請20名銀髮圓夢達人至現場設攤，展現他們在南區銀髮中心經諮詢及參與創業、行銷及LOGO設計等量身打造的課程下，能以興趣圓夢，並將專長延續，發展出精彩的創業職涯。「銀享好食」的3名達人以手作果醬、紅藜應用及韓式泡菜，分享健康也能兼顧美味的成果。還有健康職場達人教大家職場保健、推拿及音樂帶動，舒緩上班族職場壓力。

「技藝活化」邀請一圓咖啡夢的企業退休人士張龍皆、研發出紙漿雕塑的退休老師莊詠晴、運用臉書及LINE等網路行銷紅藜的原住民湯保香、提供韓式泡菜DIY的退休族蘇昭蓉、救國團語文老師退休後建立果醬小舖的王慧瑛、傳統草編技藝的師傅何進丁等銀髮人才聚集。20位達人總共提供600個體驗名額讓民眾能透過DIY體驗與實體展示，一窺銀髮真功夫，充分展現銀髮活力，吸引超過1000名民眾到場參觀與同樂。

南區銀髮人才資源中心主任劉岳屏表示，為鼓勵銀髮勞動力再運用，除能讓民眾學習銀髮族再創職涯的活力與智慧，也能進一步將銀髮中心業務等相關訊息提供給需要的銀髮族朋友，若對南區銀髮中心有任何問題，歡迎大家撥打07-2222-778洽詢。

(中時)