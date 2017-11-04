勞發署雲嘉南分署風華展 邀校友回娘家

今年30歲的焊接達人林建宏在雲嘉南分署培訓下，考取2張甲級證照，也開創他不一樣的人生，目前除自己開公司，更回到分署擔任職訓教師。（萬于甄攝）

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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署4日舉辦風華紀錄展，邀請許多參加職訓中心後成功創業的學員，分享心得。（萬于甄攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署成立32年，4日至13日在雲嘉南分署舉辦職訓風華全紀錄展，邀請傑出多位「校友」回來接受表揚，包含焊接達人林建宏、技職老師鄭有成等，大家一起回到雲嘉南分署同樂，也分享學習的心得鼓勵職訓學員。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，雲嘉南分署自1985年成立啟用後，邁入第32年，期間已培訓近20萬人次投入就業市場，更成為台灣職訓人才培育搖籃，分署因應新型態產業挑戰，訓練課程也不斷創新，幫助學員跟上時代腳步。

今年雲嘉南分署特舉辦職訓風華全紀錄展，利用文字襯托照片，帶領民眾閱覽分署從草創成立到轉型創新的過程，開幕儀式除邀請甫獲第44屆國際技能競賽餐飲服務職類銀牌的楊詠琪，表演花式調酒為活動熱場外，也號召歷屆傑出校友「回娘家」分享心得。

今年30歲的林建宏從小就不愛念書，卻喜歡動手做東西，國中畢業後就到汽修廠打工做「黑手」學技術，因緣際會下開始接觸焊接技術，更在雲嘉南分署接受密集培訓，不僅拿下許多比賽名次，更考取2張焊接相關甲級證照，去年和朋友共同在嘉義創業當起老闆。

因少子化衝擊補教業，讓原在補教業任職的鄭有成，重新燃起當公職教師的夢想，其利用本身的電子機械背景，再到雲嘉南分署工業控制班邊進修、邊K書考公職，結訓前不僅拿到3張證照也考取嘉義高工公教資格。

兩人都是職訓成功的典範，他們也鼓勵學員要多善用職訓資源，因為「職場無法等你慢慢從失敗中成長，必須先把自己準備好」。

(中時)

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