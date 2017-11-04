2017年11月04日 19:14 中時 林和生

再次穿上白紗、西裝，長輩重溫當年結婚的甜蜜回憶。（林和生攝）

一塊喜餅美滿一生 屏縣表揚鑽石婚

18歲那年的某天午後，回到家中看見一塊喜餅，隨口一問是哪家親戚送來，才從母親口中獲悉「被結婚」的消息。屏東縣政府4日為26對結褵超過60年的佳偶舉辦鑽石婚表揚，80歲賴戴旭珍談起這段往事仍笑得燦爛，表示因為那塊喜餅現在過得很快樂。

談起這段先結婚、再認識的過程，賴戴旭珍直呼突然，但如今一晃眼62年，她笑說，「目前可說是熟得不得了」，與賴吉養結褵超過一甲子，完全沒有吵過架，丈夫分享箇中心得說，其實只要互相尊重、多溝通，每段婚姻都能很美滿。

而來自泰武鄉的籠石頭與妻子籠順連女婚齡65年，2人透過唱歌的方式談戀愛，會上特別演繹合飲連杯酒的原住民結婚習俗，象徵夫妻同心，夫妻兩還即興合唱一首原住民歌謠，回憶從前戀愛的甜蜜時光。

屏東縣長潘孟安特地到場給予祝福，他表示，在場長輩皆生長在早期物質缺乏的時代，辛苦扶養子女，用心守護婚姻，豐富彼此的人生，也讓子孫們有安心的歸宿，實在值得鼓勵與表揚。

他更強調，夫妻牽手走過一甲子實在不容易，人生過程充滿酸甜苦辣，都要共同承擔，老人們是見證社會歷史的縮影，希望大家都能攜手相伴，重溫過去新婚的美好。此外，他看到長輩們表情羞赧地走過紅毯，子孫們則是在一旁加油鼓勵，同堂共樂畫面令人感動。

(中時)