「征服台68」驚傳意外 44歲車友疑因心肌梗塞猝逝

2017年11月04日 18:38 中時 莊旻靜

新竹縣政府4日舉辦「2017玩騎竹縣九降瘋」系列活動中的「征服台68」自行車活動，新竹市陳姓男騎士行經西濱路時，突然倒地不起，儘管熱心車友立即急救並緊急送醫，但陳男仍舊不治，檢警相驗初步判斷陳是因心肌梗塞造成猝死。

新竹縣政府為了響應交通部「台灣自行車節」，規畫系列活動，4日舉辦的「征服台68」，吸引2300名車友響應，4日清晨5點許，騎士集結在竹東鎮台泥重劃區，路線經台68快速道路抵達終點新豐鄉的紅樹林。

44歲的陳姓男騎士報名參加此活動，他為新竹市人，擔任機械工程師，4日自家中出發，約6點許與車友一同出發，約在7點29分抵達達西濱路與新港三街口，卻突然口吐白沫、倒地不起．雙手握拳呈投降姿勢，一旁車友立即上前CPR，並通知救護人員、119協助，但陳男到院前宣告不治。

縣府指出，該活動設有急救站及醫護人員，廠商醫療人員約7點33分到場，接手CPR，消防局救護車則在7點38分抵達，並將陳姓男子送往國軍新竹地區醫院急救，但陳男到院前已無呼吸心跳，急救仍回天乏術。

陳男家屬獲報後趕抵醫院探望，也向警方表示，陳男具有高血壓病史，長期服藥，偶爾會與家人騎車運動，4日為首次參加大型自行車活動。檢警相驗後初步判斷，陳男為心肌梗塞造成猝死，家屬對死因無意見。

新竹縣長邱鏡淳獲知消息後，也立即請主辦單位、交旅處長李銷桂到院了解狀況並前往殯儀館慰問家屬，除了活動設置急救站與醫護人員外，主辦單位也依規定，為參與活動的車友辦理公共意外險與旅遊平安意外險，縣府也將全力協助家屬處理後續理賠事宜。

(中時)