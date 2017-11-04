《時來運轉》德國國家德比 拜仁、多特黃金交叉

2017年11月04日 18:42 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

德甲重磅戲碼、被譽為「國家德比」（Der Klassiker）的拜仁慕尼黑vs.多特蒙德，5日凌晨將在多特主場上演。有趣的是，開季7連不敗、一度遙遙領先的多特蒙德，陷入近6戰僅1勝的低潮，反倒是開季低迷還開除總教練的拜仁，又以3分之差奪回德甲龍頭寶座，讓這次的國家德比可能成為「黃金交叉」。

拜仁在9月底歐冠0比3慘敗給巴黎聖日耳曼之後，原教頭安切洛提（Carlo Ancelotti）下台一鞠躬，但由代理教頭薩尼歐（Willy Sagnol）領軍的德甲第7輪，巴伐利亞巨人又遭主隊柏林赫塔2比2戰平。開季7輪只拿4勝，當時拜仁在積分榜已落後死敵多特5分之多。

所有人都說拜仁本季沒戲了，請出已經退休的功勳教頭海因克斯（Jupp Heynckes），被認為是「死馬當活馬醫」，誰想到真的讓拜仁復活。「海公公」回鍋後拜仁在各項賽事6戰全勝（含德國盃PK勝RB萊比錫），又變回王者之師。

反觀多特的荷籍新教頭博斯（Peter Bosz），締造上任後德甲最長不敗的隊史新猷（7場），但他們在歐冠表現不佳，已有隱憂，10月中德甲主場跨季連41場不敗的傲人紀錄，硬是被RB萊比錫的紅牛鐵蹄以3比2突破踏平，氣勢瞬間翻轉。

從主場不敵萊比錫開始，多特各項賽事6戰僅獲1勝，上周以2比4不敵漢諾威96，把德甲龍頭讓給拜仁，本周歐冠小組賽連主場都贏不了名不見經傳的賽普勒斯球隊希臘人競技，要晉級歐冠16強幾已絕望。一消一漲，這次國家德比的優勢恐怕又將導向衛冕軍拜仁，就看多特主場能否多少發揮抵抗效果。

這場比賽也是兩大金靴對決，拜仁的萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）與多特的奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang）目前以10球在德甲射手榜並居領先，居次者僅有5球。不過兩人近期都有傷，萊萬本周也因背傷缺席對蘇超塞爾提克的歐冠小組賽，不過國家德比應可復出對決老東家多特。

(中時電子報)