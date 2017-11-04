音樂快餐車計畫 幫助飛行少年做中學

音樂快餐車計畫，幫助飛行少年做中學。（甘嘉雯翻攝）

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音樂快餐車計畫，幫助飛行少年做中學。（甘嘉雯翻攝）
音樂快餐車計畫，幫助飛行少年做中學。（甘嘉雯翻攝）

桃園少年之家近期來為了籌募少年飛行屋，讓更多飛行行為青少年能尋求自立更生，剛在桃園藝文特區展演中心辦完一場公益有愛籌建少年飛行屋音樂會，4日與去年時任地區全球獎助金計劃執行主委－桃園扶輪社前社長楊榮壽PP Steve倡導，並且由桃園百齡社主辦申請，屬於國際扶輪基金－全球奬助金之經濟與社區發展項目服務計畫。

結合國際夥伴菲律賓馬尼拉大都會扶輪社，協助基督教更生團契桃園市少年之家募集「青少年職場培訓-音樂快餐車計畫」，希冀透過音樂快餐車微型創業模式，培力飛行少年學習專業技能，以職場實際做中學，逐步建構服務對象之工作能力與專業技能，以增進他們在職場之競爭力，服務之目標對象設定為桃園市私立少年之家所安置之個案，以及所服務之高關懷少年。

少家執行長張進益表示，一方面培養青少年學習自立就業之能力，另一方面也能夠提升青少年與他人之間互動的技巧，並學習良好的溝通模式，發掘並培養高關懷少年回歸社會以及工作能力之特質，改善青少年未來就業的問題，協助青少年；共同協助飛行少年職涯發展與未來接軌；幫助青少年建立自信心，並回歸社會。

國際扶輪3502地區舉行「END POLIO NOW」即刻終結小兒麻痺-石門水庫公益健行活動，並邀請市長鄭文燦蒞臨致詞，同時進行餐車試營運活動，成為活動的一大亮點。

(中時)

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