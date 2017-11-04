《驚夢49天》將在台中開拍 任容萱先體驗「一日女警」

友善列印
中時

懸疑驚悚片《驚夢49天》將在台中開拍，劇中飾演警察的女主角任容萱4日先到第二警分局公園派出所體驗「一日女警」。台中市府新聞局長卓冠廷帶伴手禮探班表示，全劇大部分場景都在台中取景，市府會全力協助拍攝，希望能讓整個台中市都是攝影棚，行銷台中。

電影《驚夢49天》是一部結合偵探推理、驚悚恐怖與台灣獨特民俗的新類型電影，女主角任容萱為演好劇中的女警角色，已在開拍前參考影片與書籍多方揣摩，還希望能到警局實習，經新聞局單位安排4日下午到台中公園派出所體驗「一日女警」。

新聞局長卓冠廷與影視發展基會執行長林盈志帶著花博餅當伴手禮前往探班，為導演詹家維等劇組團隊打氣加油。任容萱表示，她首度轉換不同角色成為實習警察，在報案台受理民眾詢問及報案，真的很緊張，很感謝經驗豐富的女警們親切地教導。

卓冠廷表示，《驚夢49天》有超過一半以上場景將在台中取景，包括國立公共資訊圖書館、沙鹿童綜合醫院、市區現代化大樓等，市府將全力協助劇組的拍攝工作，讓「整個台中都是攝影棚」。

卓冠廷表示，任容萱在開拍前，主動先學習警員勤務，態度認真令人欽佩，台中市警察局長楊源明得知也很支持，認為用這樣方式可行銷及協助推動警政業務，可讓更多人瞭解治安維護工作。

(中時)

電影人葛世強告別式 三大影城長… 陳奕與魏蔓開房間 不敢亂碰按鈕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。