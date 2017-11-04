《驚夢49天》將在台中開拍 任容萱先體驗「一日女警」

2017年11月04日 19:03 中時 陳淑芬

懸疑驚悚片《驚夢49天》將在台中開拍，劇中飾演警察的女主角任容萱4日先到第二警分局公園派出所體驗「一日女警」。台中市府新聞局長卓冠廷帶伴手禮探班表示，全劇大部分場景都在台中取景，市府會全力協助拍攝，希望能讓整個台中市都是攝影棚，行銷台中。

電影《驚夢49天》是一部結合偵探推理、驚悚恐怖與台灣獨特民俗的新類型電影，女主角任容萱為演好劇中的女警角色，已在開拍前參考影片與書籍多方揣摩，還希望能到警局實習，經新聞局單位安排4日下午到台中公園派出所體驗「一日女警」。

新聞局長卓冠廷與影視發展基會執行長林盈志帶著花博餅當伴手禮前往探班，為導演詹家維等劇組團隊打氣加油。任容萱表示，她首度轉換不同角色成為實習警察，在報案台受理民眾詢問及報案，真的很緊張，很感謝經驗豐富的女警們親切地教導。

卓冠廷表示，《驚夢49天》有超過一半以上場景將在台中取景，包括國立公共資訊圖書館、沙鹿童綜合醫院、市區現代化大樓等，市府將全力協助劇組的拍攝工作，讓「整個台中都是攝影棚」。

卓冠廷表示，任容萱在開拍前，主動先學習警員勤務，態度認真令人欽佩，台中市警察局長楊源明得知也很支持，認為用這樣方式可行銷及協助推動警政業務，可讓更多人瞭解治安維護工作。

(中時)