萬和宮發放630萬獎學金

2017年11月04日 19:04 中時 黃國峰

萬和宮信眾子女獎學金，4日發放，高雄大學日文系的葉同學，表示是媽祖多年信徒，很高興努力得到肯定。（黃國峰攝）

邁入第40學年的萬和宮獎學金，4日發放105學年度將學金，多達1482餘人獲獎，合計共630萬元。萬和宮在萬和大樓一樓走廊設置發放處，動員誦經團志工熱誠服務，一早獲獎同學和家長帶著愉快的心情，紛紛前來領取獎學金及獎狀，尤其第一次獲獎的同學，更是喜形於色。

林同學大學畢業後到以色列繼續深造，弟弟也獲得獎學金，林媽媽這一次代表來領二份，小孩子都這麼優秀，林媽媽表示，從小家裡就沒裝有線電視，看電視節目也會篩選，大部分只看公共電視裡的節目及布袋戲而已，其他時間由小孩子自己去規劃，手機國中起就提供給小孩了，但上網費用必須要自己從零用錢中去支付，女兒、兒子跟朋友出去還要寫外出單，詳細記錄時間、地點及朋友姓名電話等，也這樣跟小孩的朋友都很好。

新民商工二年級的林佳蓉，由媽媽陪同首次領獎，她媽媽說，去年忘了點光明燈，失去申請機會，好可惜。就讀台中科大流通管理學系的連倍儀，也是第一次領獎，特別珍惜說：「得獎的感覺真好！也有國中生在爸爸陪同下來領獎後立即將獎金紅包，放入口袋說：「我這個就好！」獎狀則交給爸爸，真性情表現，讓旁人大笑。

萬和宮董事長蕭清杰表示，萬和宮信眾子女獎學金，從66學年度設立至今第40學年，國中每人3000元、高中職4000元、大專院校5000元。或許受少子化影響，105學年度申請獎學金人數比上學年度減少141人，但仍有多達1482人領取。

(中時)