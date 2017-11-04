萬和宮發放630萬獎學金

萬和宮信眾子女獎學金，4日發放，共1482人領取630萬元。（黃國峰攝）

友善列印
中時
萬和宮信眾子女獎學金，4日發放，高雄大學日文系的葉同學，表示是媽祖多年信徒，很高興努力得到肯定。（黃國峰攝）

邁入第40學年的萬和宮獎學金，4日發放105學年度將學金，多達1482餘人獲獎，合計共630萬元。萬和宮在萬和大樓一樓走廊設置發放處，動員誦經團志工熱誠服務，一早獲獎同學和家長帶著愉快的心情，紛紛前來領取獎學金及獎狀，尤其第一次獲獎的同學，更是喜形於色。

林同學大學畢業後到以色列繼續深造，弟弟也獲得獎學金，林媽媽這一次代表來領二份，小孩子都這麼優秀，林媽媽表示，從小家裡就沒裝有線電視，看電視節目也會篩選，大部分只看公共電視裡的節目及布袋戲而已，其他時間由小孩子自己去規劃，手機國中起就提供給小孩了，但上網費用必須要自己從零用錢中去支付，女兒、兒子跟朋友出去還要寫外出單，詳細記錄時間、地點及朋友姓名電話等，也這樣跟小孩的朋友都很好。

新民商工二年級的林佳蓉，由媽媽陪同首次領獎，她媽媽說，去年忘了點光明燈，失去申請機會，好可惜。就讀台中科大流通管理學系的連倍儀，也是第一次領獎，特別珍惜說：「得獎的感覺真好！也有國中生在爸爸陪同下來領獎後立即將獎金紅包，放入口袋說：「我這個就好！」獎狀則交給爸爸，真性情表現，讓旁人大笑。

萬和宮董事長蕭清杰表示，萬和宮信眾子女獎學金，從66學年度設立至今第40學年，國中每人3000元、高中職4000元、大專院校5000元。或許受少子化影響，105學年度申請獎學金人數比上學年度減少141人，但仍有多達1482人領取。

(中時)

恆春落山風速逼近中颱 走吊橋像…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。