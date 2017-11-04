後來怎麼了？黃子明記錄原權今昔對照

2017年11月04日 21:26 中時 許文貞

因為太魯閣國家公園成立，加上1982年李師科銀行搶案讓警察開始嚴查槍枝，原本熟稔於打獵的太魯閣族獵人咪嚕·武道再也無法傳承打獵文化。如今他已經退休，在自己的農地農舍上，養了一群鴨子。（黃子明提供）

那些出現在新聞照片裡的人們，後來怎麼了？攝影師黃子明在報社擔任攝影記者近30年，追蹤都市原住民部落議題多年，今年五月起，他展開尋人工作，找到過去新聞照片裡的主角重新拍照、採訪，以15組今昔對照的照片，追蹤這些人物故事，近日舉辦「『原權旅程』30年，從原鄉到都市部落」攝影展。

雖然記者每天工作繁忙，鏡頭下的畫面一閃而逝，卻總有些故事常駐心頭。黃子明說，他至今都還常去採訪過的部落，找認識的朋友聊聊，前幾天也剛再度去過巴奈在捷運台大醫院站外的抗爭，「我在意的還是人，攝影記者雖然不一定能真的帶來影響，但可以透過作品，讓大眾看見，經過這些時間，事件有沒有什麼改變？」

黃子明長期以「紀實攝影」關注慰安婦、移工、都市原住民部落等社會議題，而他和原住民權益相關的社會運動相遇的起點，就是30年前布農族東埔部落遭政府開發溫泉區而挖墳曝屍事件。

在1987年4月的照片中，當時的台灣原住民權利促進會會長胡德夫和侄子布卡·蔴旮旮菉灣，帶著族人，扛著棺材板經重慶南路走到行政院抗議，「我印象很深刻，因為那是在戒嚴時期的抗爭，還就發生在總統府旁邊。」

不過，雖然至今常去走訪部落，新聞照片中的面孔太多，不一定有來往。於是黃子明將舊照片底片掃描成數位檔案，去各個部落找朋友、或參加豐年祭等活動時，就打開電腦問有沒有人認識，也透過社群網路搜尋名字尋人，最後找到了15張照片中的主角。

這些故事中，讓黃子明印象最深刻的畫面發生在汐止的花東新村。曾經是北台灣最大的都市原住民部落，2000年面臨拆遷命運，面對茫然的未知，有的居民於是選擇自己動手，拆掉一手打造起來的家。

黃子明拍照時，其中一位還未撤離的居民「海倫」和其他居民正在吃早餐，還請他喝了一杯酒，「後來，海倫就自己放火把房子燒掉了，點著煙蹲在旁邊。」可惜後來並未找到海倫，只找到畫面中另一位居民許耀輝。

展出的一系列15組照片中，可看出30年來原住民議題的發展軌跡。像是反雛妓運動的羔露·瑪萊，在照片中重回華西街，走過曾經以聲聲族語呼喚、救出原住民雛妓的暗巷。有在溪園路部落抗爭中拿著標語下跪、幸好後來順利得到政府安置的小男孩蘇忠孝，也有因為政府在「李師科搶案」中沒收獵槍，逐漸失去打獵傳統的太魯閣族獵人咪嚕·武道。

「『原權旅程』30年，從原鄉到都市部落」黃子明攝影展自即日起至11月25日於鄭南榕紀念館展出。

(中時)