陳奕與魏蔓開房間 不敢亂碰按鈕怕出現呻吟聲

陳奕與魏蔓motel開房間。（三立）

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陳奕與魏蔓motel開房間。（三立）
陳奕與魏蔓motel開房間。（三立）
陳奕與魏蔓motel開房間。（三立）

「天恩CP」陳奕、魏蔓在台視、三立週日偶像劇《噗通噗通我愛你》感情逐漸穩定，每集都宛如新婚夫妻般甜蜜放閃，沒想到最新一集中，曾做過換心手術的陳奕心臟竟意外出現排斥情況，甚至危及生命，魏蔓傷心之餘，精心安排一場浪漫約會安慰陳奕，甚至帶他去motel「開房間」，兩人共躺在一張大床上，預告中小倆口露出尷尬害羞的神情，粉絲不禁敲碗期待：「快發生點什麼事情吧!」

事實上這場戲根本是蓋棉被純聊天，陳奕說，之前在台灣拍戲其實很多場景都是在motel拍攝的，所以不會尷尬反而很好奇到底裡面有什麼特別與一般旅館不同之處。當時拍攝剛好有一個橋段是說男女主角睡不著想看電視，結果一打開剛好播的就是動作愛情片的片段，一陣尷尬，也因為這個橋段讓大家在拍攝時還真的不敢亂開電視，就怕成真。

劇情是魏蔓主動約陳奕去motel，陳奕開玩笑說，如果現實生活是這樣應該很開心吧，不過他卻從未碰到過類似經驗。至於比較喜歡主動還是被動的女人？陳奕想想笑說：「要主動也要被動，但還是被動多一點好了，不然什麼都不知道，自己反而會緊張，因為我約會是需要事先準備好行程計畫的人，按部就班進行，太多刺激我會無法接招的。」

(中時)

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