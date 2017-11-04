這花生糖太犯規 香味竟然傳到從巷尾傳到巷口

土城平和社區志工製作花生糖 準備放涼後包裝。（陳俊雄攝）

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平和社區志工炒熟花生香氣四溢，區長楊志宏也大讚可以從巷尾飄到巷口。（陳俊雄攝）
這花生糖太犯規，香味竟然傳到從巷尾傳到巷口

「這香味太犯規！」新北市土城區平和社區發展協會志工隊在活動中心門口前炒作花生糖，香味卻飄散到鄰近的巷弄，讓人口水直流，但這些香酥的花生糖都是拿來做善事，卻因為生意太好供不應求，協會理事長林錦松表示，由於平和花生糖遠近馳名，去年協會共做了1600斤，今年預計上看2000斤，才有辦法應付各界的需求。

平和社區發展協會成立於1993年，目前設有志工隊、老人共餐及社區照顧關懷據點，去年榮獲新北市社區發展工作評鑑績效組甲等，獲朱立倫市長頒贈10萬元獎勵。

協會總幹事王竹兼表示，協會基於自給自足，因此10年前就開始研發花生糖製作，花生是向雲林採購，在製作前一天先由志工篩選，務必粒粒飽滿精實，第二天再洗過濾乾，然後就大火加花生油炒熟，再加入麥芽糖和芝麻，和勻後倒在鐵盤上，用酒瓶來回輾壓紮實，才開始切塊。

志工顏麗巡說：「切花生糖是門功夫，像大師傅就切得非常方正，若我們切變成九彎十八拐！」她口中的大師傅是王萬順，他和太太、女兒共3人都在社區擔任志工，太太本業是美容美髮，被暱稱「香香阿姨」，假日也會和其他志工前往八里愛心教養院和愛維養護中心一起幫院童餵飯、剪髮等。

林錦松表示，去年協會共做了1600斤，賣了60萬元，扣除成本還有盈餘38萬元，協會拿來辦理老人共餐，關懷弱勢身障兒，甚至發放白米和年底低收入戶的紅包，由於用料實在口味道地而供不應求，「今年預計要做2000斤，才有辦法應付各界需求。」

土城區長楊志宏、市議員林金結、多位議員助理均是平和花生糖的推銷員，楊志宏說，炒作時花生香味四溢，從巷口就可聞到。林金結則大讚平和社區花生糖：「叫阮第一名」。

社會局長張錦麗表示，新北市共有450個社區發展協會，均各具特色，像是石門嵩山社區有千歲米，淡水民生社區有樹梅果醬、果醋等，市府正全力輔導，推動社區小產業，除凝聚在地民眾的情感外，所得盈餘又能回饋到社區，形成社會福利循環服務，讓社區永續發展。

平和花生糖近年來也闖出名號，社區民眾「呷好逗相報」，拿來餽贈遠方親友，因此聲名遠播到日本、加拿大。平和社區發展協會也自己設計LOGO，貼在外包裝，有意訂購可打0920-811535預約，每包半斤120元。

(中時)

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