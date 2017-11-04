北韓嗆聲：川普別再做無核化談判白日夢 核武寶劍將完成

2017年11月04日 20:41 中時 施施

美國總統川普3日展開上任後首次的亞洲之行，朝鮮半島局勢將是各國討論重點。雖然華府表示，現階段主要以外交手段解決北韓核武問題，但北韓態度強硬。北韓官媒朝中社4日呼籲川普不要再做與北韓舉行無核化談判的白日夢，更稱該國核威懾力已接近完成。

朝中社發布題為《停止做白日夢》的評論文章，指美國不應再抱有北韓會向國際制裁屈服且放棄核武的荒唐想法，更稱該國的核威懾力建設已經進入最後階段。文章寫道：「最好停止再做白日夢－與我們展開無核化談判。除非美國永久放棄針對北韓的敵對政策，否則我們屬於自衞性質的核武寶劍，將會變得更加鋒利」。

川普將於7日到訪南韓，並於翌日在南韓國會發表演說。白宮表示，川普的演說內容將呼籲國際社會共同解決大家一起面對的威脅。不過，有研究北韓的南韓學者直言，由於川普經常脫稿演出，很多南韓人擔心他到時會亂說一通。

4日約有500名民眾在首爾集會，抗議川普到訪將朝鮮半島推向戰爭邊緣。有示威者展示圖片，形容川普就像二戰納粹德國領袖希特勒，隨時會讓世界爆發核戰，還有民眾手持標語稱：「沒有川普，就沒有戰爭」。

臨近反川普集會現場，另有一批約100人的川普支持者集會，其中不少是退役的南韓士兵。他們高喊：「歡迎來到南韓，我們相信川普」的口號。

(中時)