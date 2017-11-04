榮總百名醫護齊跳「抖肩舞」 看到院長嘴角就失守

2017年11月04日 20:19 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

骨科部的人被網友笑說是不是在跳「喪屍舞」(圖／翻攝自影片)

院長的獨秀更是讓網友嘴角失守，笑到翻肚 (圖／翻攝自影片)

繼PIKO太郎的洗腦神曲《PPAP》風靡全台後，現在又有一首《Coincidance》傳入台灣，立刻引發熱潮，不管是藝人或是一般民眾都爭相模仿「抖抖抖」。高雄榮民總醫院3日晚間在臉書上傳了「抖肩舞」微電影，吸引了24萬網友觀看，分享次數更是高達3萬4000次，網友看完後直說實在「凍未條」笑翻了。

影片中上百名醫護不論是外科部、家醫部、眼科部、婦產部甚至是院長室的大家全都傾巢而出，站出來「抖一抖」。輪到院長室的4位院長級人物時更是讓大家笑翻，尤其是院長劉俊鵬表演時更是爆笑，讓網友紛紛直呼「我嘴角守不住啦」、「院長根本在跳尾牙秀」、「院長我知道你盡力了，但你抖的不是肩膀啊...」、「我們被治癒了」。

《Coincidance》是由參加過美國實境秀Joking Off的James Manzello與Matt Pavich所製作的youtube喜劇短片，由於音樂節奏與舞步實在太過洗腦，公開後立刻引起全世界的人們爭相模仿致敬，傳到台灣後也讓歐陽娜娜、林雨葶和喬布蕾等公開表演過。而這次高雄榮總跟上潮流模仿也廣受網友好評，對此副院長張宏泰說高榮有約3千位員工，為鼓勵員工要多運動與為員工帶來快樂，因此「就算我們的舞姿被說需去看復健科也沒關係，只要大家開心就足夠了」。

(中時電子報)