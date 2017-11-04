陳其邁到教會與兒童共度感恩節 吃火雞大餐

2017年11月04日 20:36 中時 李義

立委陳其邁與50位小朋友共同享用感恩節火雞餐。（陳其邁辦公室提供）

立委陳其邁與陳牧師一起為孩子們說感恩節由來的故事。（陳其邁辦公室提供）

(21:12更新內文) 西洋感恩節及世界兒童人權日即將到來，立委陳其邁4日帶著火雞大餐到左營長老教會，與50位兒童提前共度感恩節；其中8位孩子是來自兒童之家，與社區及教會孩子們一起在快樂兒童週末營唱詩歌、手工DIY及學習品德教育課程，他們看到豐盛的烤火雞、爆米花及薯條，既開心又雀躍。

陳其邁還為孩子們說感恩節由來的故事，11月的第四個星期四是感恩節，是感恩上帝賜予豐收的祝福，也感謝他人的幫助，是學習感恩與分享的重要意義節日，親友們會在這時候團聚共享晚餐，是西方的圍爐過年。

他期勉孩子們要感謝父母養育、老師教導、朋友扶持之恩，還感恩有人幫助、也要學會回饋分享、 不分貧窮富有、不分階級的幫助他人， 與他人一起分享快樂，一起面對困難。

陳其邁也對近年來的兒童議題深表憂心，指社福團體統計台灣約有4至6%左右的孩子會陷入貧窮世襲，童年時食不裹腹、缺乏保護，將影響兒童未來的成長與發展；未來對於社會弱勢更需要投入資源關懷，來減少低收、中低收入戶比例，改善貧窮孩童的家庭環境

即將到來的11月20日「世界兒童人權日」，提到聯合國於1959年通過之《兒童權利宣言》與1989年通過之《兒童權利公約》，藉以呼籲各國持續重視、保障各項兒童基本權利，包含了生存權、教育權、保護權、發展權。

陳其邁認為，現今社會新興兒虐類型，大人挫折讓孩子一起承擔，剝奪孩子生存權，兒童因家暴或管教不當致死，生活在暴力陰影下，失去免受暴力的權利，食品安全危害，傷害孩子健康權等，都違反 《兒童權利公約》。

陳其邁以站在兒童最佳利益出發，希望能建構孩童在安全、健康、快樂、幸福的環境下成長，包括充足食物、公平教育、免於受虐暴力、遠離毒害、完整醫療照顧、表達自由等基本人權，要為孩童的成長未來圓夢。

(中時)