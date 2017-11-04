「兩岸好 台灣才會更好」座談會 8日登場

旺旺集團董事長蔡衍明呼籲「兩岸好 台灣才會更好」，受到兩岸官方及民間的高度重視。（記者陳曼儂攝）

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中時電子報
/綜合報導

10月28日，上海「兩岸關係三十年回顧與展望研討會」中，旺旺集團董事長蔡衍明提出「兩岸好 台灣才會更好」的呼籲，受到兩岸官方及民間的高度重視。《中國時報》和《旺報》為促進兩岸關係良性發展，增進台灣人民安全福祉，確保兩岸和平穩定，同時進一步加深各界對蔡董事長「真道理性、真愛台灣」的兩岸關係論述之認識，將在11月8日（三）特邀請台灣的兩岸關係專家參與「兩岸好 台灣才會更好」座談並建言。

「兩岸好 台灣才會更好」座談會定於11月8日（三），14：00~16：00，萬華時報大樓二樓舉辦，邀請與談專家有曹若梅(台北市立明湖國中歷史教師)、黃智賢(中天電視夜問打權節目主持人)、施正屏(台灣師範大學國際人力資源發展研究所副教授)、賴祥蔚(台灣藝術大學廣電系教授)、林明正(新黨文宣委員會副主任委員)等人。

座談會議題：

一，從歷史、血緣、文化等事實看，台灣人就是中國人，而且根據《中華民國憲法》，一中根本不是問題，但為什麼兩岸現在會出現彼此尖銳對立的情況？是國共內戰的延續？或是其他原因造成？

二，甲午戰後被祖國割讓，其後日本實施皇民化教育，國民黨統治初期的白色恐怖，都讓台灣人民對大陸心生畏懼，今後，大陸應該怎麼做，才能拉近兩岸人民的心靈距離？

三，民進黨員只占台灣人口1%左右，所以並不代表其他99%的台灣人民也有台獨的意念，而且2016年選舉時，蔡英文對兩岸關係曾一再強調要「維持現狀」，這代表著台灣人民很注重兩岸關係的和平發展。但不可否認今天還有一半以上的台灣人沒到過大陸、甚至有不少人對大陸的印象還停留在20年前的印象，大陸如果要推動兩岸融合發展，應該怎麼增進兩岸人民的相互了解？

四，習近平在十九大報告論述台灣問題時，提一國兩制、九二共識、一中原則等政策，也提尊重台灣生活方式、國民待遇、心靈契合等訴求，大陸對台工作應如何在爭取台灣民心認同上，下功夫，讓兩岸和平統一水到渠成？

五，兩岸融一之後，台灣民眾也有資格擔任中國國家領導人，對此，大陸方面現階段應該有什麼承諾保證？在兩岸融一前，台灣民眾在大陸的參政、議政權利，大陸應該如何規畫？

(中時電子報)

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