三蘆天籟之音 新北市民廣場熱鬧開唱

「三蘆天籟之音2017音樂祭」今（4）日在市民廣場熱鬧登場。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
「三蘆天籟之音2017音樂祭」今（4）日在市民廣場熱鬧登場。（葉書宏翻攝）
「三蘆天籟之音2017音樂祭」今（4）日在市民廣場熱鬧登場。（葉書宏翻攝）
「三蘆天籟之音2017音樂祭」今（4）日在市民廣場熱鬧登場。（葉書宏翻攝）

「三蘆天籟之音2017音樂祭」今（4）日在市民廣場熱鬧登場，並由新北高中、三和國中、厚德國小、碧華國小四校管弦樂團聯合展演，更帶來「法櫃奇兵進行曲」等12首以上經典管弦樂團曲目，展現學生的音樂學習成果，不少民眾冒雨聆聽熱情響應。

音樂會由新北高中領軍，邀請同樣是音樂領域的優秀團隊─三和國中、厚德國小以及碧華國小管弦樂團，約200位學生共同演出，其中，新北高中管弦樂團由音樂班學生組成，在國立臺灣師範大學音樂系廖嘉弘教授的帶領下，從不到60人的編制，發展成約百人的正規管弦樂團，更定期在國家音樂廳演出，今日特別演奏《星際大戰》、《帝國進行曲》、《天空之城》、《伴隨著你》、《印第安那瓊斯電影系列》、《法櫃奇兵進行曲》。

三和國中管弦樂團成員均為音樂班學生，在家長的全心支持及學生努力下，各項比賽都獲得佳績。102至104 學年度更連續榮獲全國學生音樂比賽國中團體A 組管弦樂合奏特優之殊榮。學校也積極安排校內展演活動，例如音樂會、大型活動開場等，今天特別準備貝多芬的《艾格蒙序曲》及比才的《阿萊城姑娘第二組曲》。

厚德國小管弦樂團於1997年成立，在歷次比賽及展演上表現亮眼，屢次受邀演出，小至社區活動中心的音樂表演，大至國際舞台上各項超水準的展演，與各國樂團的同台競技，深獲各界人士的好評與讚賞。小朋友也演出《內森‧黑爾三部曲》、《美麗的黃金波浪》及《約翰‧威廉斯之電影組曲》，展現成果。

碧華國小管弦樂團在全國音樂比賽中屢獲佳績，近年來參加臺灣區音樂比賽之管弦樂合奏、弦樂合奏、個人獨奏等皆獲優等。除了學生的技藝培訓，更強化對社區人文活動的關注與參與，與各校交流巡迴演出進多元的表演機會。今日碧華國小帶來《阿萊城姑娘第二組曲》《法蘭德爾舞曲》、約翰‧威廉斯《召喚英雄》、及《瑤族舞曲》。

今晚的音樂季，除了展現本市培養音樂素養的成果，也希望能讓民眾一起參與學校音樂藝術活動，聆聽絕無冷場的三蘆天籟之音。

(中時)

榮總百名醫護齊跳「抖肩舞」 看… 影》機車違規南北大不同 南部最…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。