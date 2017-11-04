綠營高雄市長參選人劉世芳造勢晚會 前後任議長現身力挺

高雄市議會議長康裕成(左)，4日晚間現身劉世芳造勢晚會站台，備受關注。(郭韋綺攝)

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國民黨紅派大老、前高雄市議長許福森(中)坐在台下以行動挺綠營。(郭韋綺攝)
立委劉世芳在岡山歌唱造勢晚會，湧入2萬人參加。(郭韋綺攝)
綠營高雄市長參選人劉世芳造勢晚會 前後任議長現身力挺(1)
綠營高雄市長參選人劉世芳造勢晚會 前後任議長現身力挺(2)

立委劉世芳力拼民進黨高雄市長初選，今年中秋節在鳳山首場造勢晚會上，一展歌喉，民調支持度也微幅上升；今天4日周末夜，更趁勢在捷運南岡山站前再辦歌唱晚會「歌聲挺世芳、岡山雄大場」，與台語歌手翁立友、張秀卿同台飆歌，議長康裕成也現身站台，是她首次為初選參選人站台。

造勢晚會包括同黨立委邱志偉、許智傑、李昆澤、鍾孔炤、賴瑞隆、邱議瑩等人，以及前立委郭玟成和20多名市議員站台力挺。劉世芳先以一襲女人味十足的綠色削肩洋裝現身，跟張秀卿合唱《車站》，隨後與來賓大合唱《堅持》，台下觀眾歌迷互動超high。現場預估湧入2萬人參加。

這場號稱岡山有史以來最多人數的造勢晚會，最大亮點聚焦高雄市前後任議長，都現身站台，其中國民黨紅派大老、前議長許福森，雖未上台，但全程坐台下用行動挺綠，微妙關係備受關注。

議長康裕成屬於謝系子弟兵，她在最後一刻現身劉世芳造勢場合，與劉合唱《快樂的出航》同樣令人矚目。不過，康並未發表談話。

劉世芳表示，感謝每位有壓力仍站在她身邊的人，她會一步一腳印，認真打拼，守住民主價值；還說，最近看到遠雄弊案很有感觸，自己是勞工女兒，父母從小教她做個正直清廉的人，未來領航高雄，絕對不讓利益阻礙高雄發展的腳步，會讓高雄愈來愈好。

前立委郭玟成則重砲批評吳敦義當市長時，高雄市政吊車尾，換民進黨陳菊市長執政以後，高雄都是前三名，這次2018縣市長選舉交棒給劉世芳，高雄一定要贏。

(中時)

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