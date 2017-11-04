朱蕾安擺脫惡女形象 取得「市圖志工證」樂當孩子王！

朱蕾安取得市圖志工證。（年代）

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朱蕾安現在是孩子王。（年代）
朱蕾安現在是孩子王。（年代）

朱蕾安去年因演出台視《加油美玲》，惡女形象深植人心，經過近一年的沈潛，最近她在臉書上開心秀出自己努力了半年多才拿到的「市圖志工證」，同時也透露因為這份努力被肯定而意外接下兒童節目主持棒。朱蕾安笑說：「這真的是意外的收獲，去年因為演完《加油美玲》想說好好休息一陣子，於是常常到市圖去借書看書，有一天在還書的空檔看到正在招募兒童說故事義工，我覺得還滿有趣的，於是就報名了。」

朱蕾安說，雖然是志工，但資格跟受訓過程卻是一點都不馬虎，除了必須上滿90個小時的培訓課程並考試之外，並且還得通過30小時的實習課程才能夠拿到志工的資格，對這個得來不易的「身份」，她得意地說：「我現在可是名副其實的孩子王呢！」

由於來聽故事的孩子年齡層在5-12歲左右，需要很多「花招」來抓住小朋友的注意力，有著不服輸個性的她，為了讓說故事課程更精彩，還去學了魔術、折汽球跟腹語，她苦笑：「為了引起小朋友注意我真的下了很多苦功，可是腹語真的太難了，最後還是投降。」

說了一陣子故事下來，朱蕾安觀察到一些現象頗讓她訝異：「我發現我在說外國童話故事的時候，小朋友其實是如數家珍，很有反應。倒是我有一次講『周處除三害』的故事，竟然沒有一個小朋友聽過，讓我很驚訝。其實我們有很多古老且有寓意的故事，應該多讓小朋友了解，希望以後能多說一點讓他們更清楚中國傳統故事的美好。」

不過搶當孩子王之際，最近剛好台視在重播《加油美玲》，劇裡兇狠的模樣會不會造成她講故事上的困擾？朱蕾安笑說：「是不會啦，家長都很理性，經紀人笑我『妳漂白失敗了啦』，讓我哭笑不得。」

(中時)

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