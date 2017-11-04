「我的文學屬於台灣」作家鄭清文逝世 享壽85歲

圖右為作家鄭清文。（黃世麒攝）

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中時電子報

國家文藝獎得主、作家鄭清文今(4)日中午逝世，享壽85歲。鄭清文持續創作近50年，作品包含了短篇小說（260餘篇）、長篇小說（3部）、兼及童話創作（3部）及文學評論，是一位具有強烈社會意識、堅持鄉土關懷的作家。

導演吳念真今年才將年少時的偶像、國家文藝獎得主鄭清文小說搬上舞台，推出舞台劇《清明時節》，及獲得觀眾好評，沒想到鄭清文卻傳出在今（4）日中午逝世，享壽85歲。

據國家文化藝術基金會網站資料顯示，鄭清文1958年於《聯合報》〈聯合副刊〉發表第一篇小說〈寂寞的心〉，並在之後持續創作數十年。他的作品常鼓勵人在困境中的奮鬥，高揚生命的普世價值；剖析人性，細膩幽微、蘊藉深刻，深合清淡悠遠的藝術理想。

鄭清文作品，包括〈白色時代〉、〈合歡〉、〈局外人〉等，曾榮獲吳三連文藝獎等重要文學獎項。1999年以《三腳馬》英譯本獲得美國桐山環太平洋書卷獎小說獎，此為台灣作家首次獲得這項重要的國際文學獎。2003年獲世界華文文學終身成就獎。

2005年鄭清文榮獲第九屆國家文藝獎，他在得獎感言指出「我感謝我成長的土地，它提供我豐冨的養份，使我的文學得以成長。我的文學，是屬於台灣的。」、「我的作品，只是台灣文學大河中的一點水。台灣，過去、現在和未來，不斷有人在大河中注入文學的水。」

(中時電子報)

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