財政改善18年首度賸餘 苗縣府：守紀律資優生

苗栗縣長徐耀昌（右二）屢在主管會報中，要求所屬開源節流致力改善財政。（陳慶居攝）

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主計處長陳榮貴提出數據表示，苗栗是嚴守財政紀律的資優生。（陳慶居攝）

苗栗縣政府財主單位指出，截至2016年底為止，1年以上公共債務226.02億，占72.2％，未滿1年的有163.49億，占81.18，長、短債合計389.51億。縣府強調，經各局處的努力，2016年底決算產生賸餘13.8億元，出現18年來的首次收支有餘的紀錄，2017年預計也能賸餘。

數字會說話，財主單位藉此反駁柯P指「縣市財政苗栗化」的說法，因縣府自2016年度後，均覈實編列預算，收支有盈餘，是嚴守財政紀律的資優生，柯市長的講法指的應是2014年度前的苗栗，這樣才精準。

縣府指出，徐耀昌走馬上任後，將改善財政列為重要施政目標，指示各單位及所屬機關積極開源節流，並要求財主單位覈實編列預算，經過2年多努力，至2016年底債務總額已減少26億元，顯示財政改善已初步見效。

過去2年來實施開源節流措施，其中開源部分包括調漲BOT焚化廠進廠處理費、各場館實施收費機制、調整土地公告現值、公告地價、積極辦理稅籍清查作業，及推動公共設施由企業與熱心人士贊助認養計畫，閒置土地標售等，年增近3億餘元收入。

節流部分，採緊縮歲出規模並以量入為出為政策，有效控制支出規模，推動歲出額度及檢討逾中央訂定一致性標準的社會福利措施，檢討減列超額進用的約聘雇人員，落實員額精簡政策。另訂定更緊縮的共同性費用標準，因應少子化避免過度投資並暫緩新港高中等非急迫性建設，節流約55億餘元。

縣府表示，2016年度在「中央對直轄市及縣市一般性補助考核」財政改善績效卓著，4大面向考核成績進步為全國第一名，獲額外補助500萬元；另社福預警及預算編列改善情形亦成績優異，再獲頒500萬元，共計1000萬元，苗栗縣絕對是財政改善及遵守財政紀律的資優生。

(中時)

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