進修生「交白卷」抗議台灣教育 反遭網友酸爆

一名為了升遷的進修生選擇考試交白卷，被網友砲轟 (示意圖／本報資料照片)

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中時電子報
／綜合報導

考試方法千百種，尤其是上了大學後更是琳瑯滿目，除了傳統的考試外，還有分組報告與「Open Book」，其中Open Book可說是最常見的考試方式。

一名網友在《爆怨公社》PO文說「自己交了白卷」，他先說自己曾經是個月領70K的員工，為了升遷於是選擇進修，只為拿到一張文憑，但卻被校方分到了自己不會也不想學的科系，所以考試時完全不會寫。老師採用「Open Book」的方式，要學生們翻書找答案。原PO認為自己不會的東西就是不會，不應該借助教科書的力量，所以選擇交白卷，但老師看到後卻相當生氣，不斷問說「是不是想被當」。

該網友事發之後PO上網路，並批評說教育很有問題，卻反遭網友砲轟。網友批評：「教育方式是一回事，你交白卷根本不尊重人」、「我是老師第一個當你」、「有時間抱怨發呆沒時間讀書寫考卷」、「都讓你翻課本還不抄，是你自己太誇張」、「這麼有想法為什麼不自學？不就是為了升遷而混文憑，還這麼理直氣壯」、「老闆叫你工作交報告，難道你能說我不會然後什麼都沒給老闆？」

原PO事後又回說「不會就是不會，我寧願交白卷也不會作弊」，甚至搬出了愛因斯坦等偉人來譬喻，想證明學歷不是絕對，再度被網友集火。網友再回：「Open Book才不是作弊」、「Open Book才是最難的好嗎，範圍又廣還要自己思考融會貫通」、「以前考試最怕聽到是Open Book」、「可是你不是愛因斯坦」、「講這麼多你還不是為了遷就老闆所以來混學歷，還抱怨一堆」。

(中時電子報)

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