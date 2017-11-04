新北市公告國民中小學候用主任推薦甄選錄取名單

2017年11月04日 21:26 中時 葉書宏

新北市107年度市立國民中小學候用主任推薦甄選錄取名單業於今（4日）下午8時公告於新北市政府教育局網站。

教育局表示，為拔擢優秀教育人才，主任甄選分為推薦甄選及一般甄選兩階段辦理，本年度維持推薦甄選管道分成一般地區學校組及偏遠地區學校組，目的在於提高偏遠地區較資淺但具服務熱忱之應考人錄取機會。另推薦甄選未錄取者得續報一般甄選，讓具有行政熱忱教師多一次參加甄選的機會。

為降低全市學校各處室代理主任之比例以及穩定學校校務行政之運作，只要符合甄選資格之全市現職代理主任（含教務、訓導、總務、輔導、教導、學務或分校主任），且最近5年內曾任全市代理主任（含教務、訓導、總務、輔導、教導、學務或分校主任）3年（年資可不連續）者，得免參加初試積分比序，直接進入複試，同時並規範校長審慎推薦人選之權利及義務，以符合「考用合一」之精神。

教育局表示，錄取結果經新北市國民中小學候用主任甄選委員會決議，推薦甄選錄取國中組30名（含一般地區學校組20名、偏遠地區學校組10名） 以及國小組57名（含一般地區學校組35名、偏遠地區學校組22名），合計錄取87名。

提醒全市具行政熱忱的教師，本年度國民中小學候用主任一般甄選期程訂於106年11月8日至106年11月10日辦理線上報名，106年11月29日至106年11月30日辦理市級積分審查，106年12月9日舉行筆試，106年12月23日舉行複試。甄選簡章可逕至新北市教育局教育公告區下載，歡迎有意加入主任行列者踴躍報考。

(中時)