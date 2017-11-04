全民直選理事長恐破局 體總決議各體協自由選擇

2017年11月04日 21:23 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

體育署長林德福日前喊出「改革一次到位」的口號，希望國內各單項運動協會以直選方式決定理事長，但這個口號可能要跳票了。全國體總今天召開臨時會員代表大會，決議各協會改選可自由選擇直選或間接選舉，不必照體育署主張的「會員直選」。

至於體育署喊出「會員直選」的口號，並代各協會招收個人會員，並將招收會員網站掛設在體總網站之下。由於各協會仍有權利審查會員資格，為了怕未來民眾申請入會卻沒通過，讓體總成為代罪羔羊，今也決議於撤下相關網頁。

「今、明兩天都放假，我想最快禮拜一才會關閉網站。」體總會長張朝國表示，今天的決議就是讓各單項協會，可依照自己的獨特性，獨立做出判斷與選擇，找出對自己最適合方式進行改選。

「國民體育法」於9月20日頒布修正案，要求各運動單項協會依新法規範訂定章程，於半年內完成改選（明年3月20日）。不過法條中並無情治規定改選一定得採個人會員直選理事長的方式，也讓多個協會龍頭炮聲隆隆，認為體育署逾越分際，要求協會採取直選，已違背《人民體育法》由協會自主、自治的精神。

在這次國體法改革的角力中，有人把目前各單項協會形容為藍營人士在抗拒改革，偏偏今天參與臨時大會的前體委會副主委朱壽騫，就是綠營人士，更是林德福當年擔任主委時的副手，今卻表態不挺昔日長官。

「我是民進黨黨員，也是行政院政務顧問，也是民進黨中央黨部的智庫，體育不該跟政治劃在一起，」朱壽騫說：「大家都是體育人，我是覺得體育署真的是吃飽沒事幹，這次真的是多此一舉。」

(中時電子報)