東北角秘境尋寶趣 賞芒踏青吃山藥

2017年11月04日 21:38 中時 葉書宏

新北市雙溪區公所今（4日）於雙溪火車站前舉辦「新北健康三寶，東北角秘境尋寶趣」山藥展售會。（葉書宏翻攝）

新北市雙溪區公所今（4日）於雙溪火車站前舉辦「新北健康三寶，東北角秘境尋寶趣」山藥展售會，提供山藥點心試吃及優質山藥展售，在產季期間搭火車到平溪、雙溪、貢寮，拍照打卡上傳臉書還可抽好禮，歡迎大家到東北角旅行，吃山藥。

新北市山藥產地包含瑞芳、雙溪、貢寮、淡水、三芝、汐止、平溪等區，栽培面積46公頃，年產量約600公噸。特別是東北角的雙溪、平溪、貢寮種植的「基隆原生種」山藥，肉質細緻潔白，黏液豐富，每台斤售價約160-180元，上市後供不應求。

雙溪區公所表示，每年10-12月山藥產季，也是最適合到東北角踏青的季節。11月4日的產地展售會提供山藥饅頭、山藥粿、山藥湯圓免費試吃及雙溪在地蔬菜展售。在這段期間與店家合作，推出山藥風味餐及提供折扣優惠，福隆便當業者也推出季節限定山藥便當。憑搭乘火車票根至雙溪低碳驛站租借腳踏車享折扣優惠，在火車站宣傳背板前拍照打卡上傳「新北山藥養生三要」臉書還可參加抽獎。

農業局表示，為了讓更多人瞭解新北健康三寶-山藥，集結東北角雙溪、貢寮、平溪山藥產地共同推廣，鼓勵大家多到東北角。11月11、12、18日在雙溪、貢寮、平溪舉辦共6場的東北角秘境尋寶趣旅行，體驗挖山藥、品嚐道地山藥料理，探訪東北角秘境景點。

(中時)