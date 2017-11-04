《稍息》完結篇 邱勝翊喝醉色誘她上床

王子、曾之喬最後一集大放閃。（東森）

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王子、曾之喬最後一集大放閃。（東森）
王以綸、瑤瑤能否在一起是觀眾矚目焦點。（東森）
宇蘋CP也備受觀眾期待。（東森）
曾之喬對《稍息立正我愛你》投入許多感情。（東森）

中視、東森《稍息立正我愛你》將於5日播出完結篇，劇中「曦力」、「晉啾」、「宇蘋」三對CP的感情動向備受觀眾矚目。邱勝翊（王子）、王以綸、許光漢將一起喝醉，又醉又萌地各自把曾之喬、郭書瑤（瑤瑤）、黃心娣「藉酒色誘」上床。瑤瑤4日出席活動時神秘笑說，她很喜歡最後的結局，會有談戀愛的感覺。

曾之喬笑說，這一場酒醉戲真的超好笑，王子喝醉的樣子跟平常完全不一樣、超萌的。王以綸則真的很會演喝醉戲，還可以即興演出一堆超好笑的橋段，像到她都懷疑他根本很常喝醉。許光漢則是平常看起來就是笨笨的，一喝醉看起來更呆，「我就是在旁邊看好戲，欣賞三個小鮮肉喝醉的樣子。」

曾之喬3日晚上被直擊與多年緋聞對象辰亦儒一起現身城市舞台，欣賞邱澤、嚴藝文主演的全民大劇團《小三與小王》，散場時見到有人發現，兩人便在姊妹淘的掩護下分道揚鑣，經紀公司表示：「兩人是和朋友及同事一起去看戲，就是因為沒怎樣，所以才不用避嫌。」曾之喬也在看完劇回家後開臉書直播，向粉絲解釋她紅著一張臉的原因，是因為看劇流了很多感動的眼淚。

不過她直播中透露，12日辦完生日音樂會後，將離開演藝圈一陣子，「我需要休息一下，接下來你們不會這麼常可以看到我。」此話一出，震驚不少粉絲。她4日特別再度發文解釋：「別緊張，我昨天直播清楚說了，我想休息一下，但不會幾個月那麼久。只是沒急著接戲，沒急著出唱片。想充實自己，充電一下。」

《稍息立正我愛你》演員們5日將幾乎全體大集合參加完結篇的播出直播，陪觀眾們一起收看完結篇。王子感性地說：「從開拍到播出完結已經有一年的時間，我們一起經歷了很多、真的是很長久的感情。我拍了大概有30幾部戲，對這部戲的感情真的特別不一樣。」曾之喬也說聽到要完結篇了很感傷，「因為這是我從看到劇本就很喜歡的一部戲，我也覺得自己很幸運可以碰到這麼好的戲跟劇組。」兩人也不忘感謝觀眾一路以來的陪伴。

王子和曾之喬也因此想起殺青時的回憶，直呼那一場煙火戲也超級不捨。曾之喬說「這場哭戲跟感情戲真的超好拍，因為真的太捨不得了，所以那場哭戲我是完全放任自己的情緒爆哭。」王子也說因為太捨不得結束，所以他和曾之喬才會訂做筆記本送給劇組所有人，拍完殺青戲後送曾之喬回家時，還又聊了兩個小時才分開，可見他們之間的好感情。

(中時)

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