軟銀再見安擊敗橫濱 4年內第3度奪下日本一

內川聖一今面對橫濱在9局下半轟出追平轟，將比賽帶進延長。(圖/截自日本雅虎體育)

友善列印
中時電子報

日本一大賽，軟銀鷹原本取得3連勝聽牌優勢，沒想到橫濱谷底反彈，追回2場，今移師到軟銀主場舉行第6戰，軟銀雖然前7陷入1比3落後，不過在8、9兩局靠著適時安打以及內川聖一的全壘打扳平戰局，將賽事帶進延長，並在11局下半川島慶三在得點圈有人時適時擊出再見安打，終場以4比3逆轉奪勝，抱回日本一冠軍。

此役在第2局軟銀靠著松田宣浩的陽春炮先馳得點，不過來到第5局，軟銀先發投手東浜巨卻遇到亂流，先是被白崎浩之一棒轟出陽春炮遭追平，隨後又被擊出2支安打被打下場，接替的嘉弥真新也無法解決危機，被橫濱洋炮羅培茲(Jose Lopez)適時擊出安打，橫濱反超前2分。

橫濱先發投手今永昇太在第2局挨轟後馬上回穩，3到6局都未在被敲出安打，直到第7局被長谷川勇也擊出二壘安打後退場，橫濱在1局內動用3餵牛棚投手試圖擋下分數，但軟銀還是靠著兩次野選推進追回1分。

落後1分的軟銀在第9局面對橫濱守護神山崎康晃，內川聖一雖然前3打席都未建功，但面對山崎康晃一棒轟出左外野方向的全壘打，兩隊殺進延長賽。

來到11局下半，橫濱洋投埃斯科瓦爾（Edwin Escobar ）卻出現控球不穩接連投出2次保送，橫濱換上三上朋也上來救援，可惜還是被川島慶三擊出穿越安打，軟銀跑回再見分以4比3勝出。

軟銀在日本一系列賽最終以4勝2負擊敗橫濱，成功奪回日本一冠軍，也是近4年來第3度奪冠。

(中時電子報)

中時電子報體育專頁

全民直選理事長恐破局 體總決議… 《時來運轉》塞爾提克想拿8連勝 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。