軟銀再見安擊敗橫濱 4年內第3度奪下日本一

2017年11月04日 22:08 中時電子報 周鎮宇

日本一大賽，軟銀鷹原本取得3連勝聽牌優勢，沒想到橫濱谷底反彈，追回2場，今移師到軟銀主場舉行第6戰，軟銀雖然前7陷入1比3落後，不過在8、9兩局靠著適時安打以及內川聖一的全壘打扳平戰局，將賽事帶進延長，並在11局下半川島慶三在得點圈有人時適時擊出再見安打，終場以4比3逆轉奪勝，抱回日本一冠軍。

此役在第2局軟銀靠著松田宣浩的陽春炮先馳得點，不過來到第5局，軟銀先發投手東浜巨卻遇到亂流，先是被白崎浩之一棒轟出陽春炮遭追平，隨後又被擊出2支安打被打下場，接替的嘉弥真新也無法解決危機，被橫濱洋炮羅培茲(Jose Lopez)適時擊出安打，橫濱反超前2分。

橫濱先發投手今永昇太在第2局挨轟後馬上回穩，3到6局都未在被敲出安打，直到第7局被長谷川勇也擊出二壘安打後退場，橫濱在1局內動用3餵牛棚投手試圖擋下分數，但軟銀還是靠著兩次野選推進追回1分。

落後1分的軟銀在第9局面對橫濱守護神山崎康晃，內川聖一雖然前3打席都未建功，但面對山崎康晃一棒轟出左外野方向的全壘打，兩隊殺進延長賽。

來到11局下半，橫濱洋投埃斯科瓦爾（Edwin Escobar ）卻出現控球不穩接連投出2次保送，橫濱換上三上朋也上來救援，可惜還是被川島慶三擊出穿越安打，軟銀跑回再見分以4比3勝出。

軟銀在日本一系列賽最終以4勝2負擊敗橫濱，成功奪回日本一冠軍，也是近4年來第3度奪冠。

(中時電子報)