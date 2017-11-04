百名志工響應平溪淨山活動 維護觀光永續發展

新北市政府觀光旅遊局今（4日）上午舉辦新北市平溪區淨山活動，號召近百名志工的共同參與。（葉書宏翻攝）

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新北市政府觀光旅遊局今（4日）上午舉辦新北市平溪區淨山活動，號召近百名志工的共同參與。（葉書宏翻攝）

為了以環保行動愛護平溪，並支持平溪觀光永續發展，新北市政府觀光旅遊局今（4日）上午舉辦新北市平溪區淨山活動，號召近百名志工的共同參與。參與者深入平溪步道，三條路線共清十餘袋垃圾，在大家的努力下「滿載而歸」，還給當地潔淨的自然步道！

活動由新北市政府觀光旅遊局、新北市政府環境保護局、平溪區公所於天燈節中秋場後，號召百名志工共同參與淨山，就「孝子山步道前段」、「 (冬)瓜寮坑溪步道」、「石底保甲路(賞魚步道)」等三條路線進行步道淨山之旅。儘管當天溫度驟降、細雨綿綿，參與者仍不畏風雨身著雨衣、手持清理用具及垃圾袋，分三條淨山路線由平溪國中出發，進入平溪的山林步道撿拾垃圾。

在所有熱情參與者的努力下，共清理出十餘袋垃圾，其中垃圾又以登山客丟棄的寶特瓶、塑膠袋、鋁箔包等居多。除了撿拾垃圾外，此次淨山活動更別具教育意義，每條路線都有專業的導覽老師深入淺出地講解介紹，帶大家深入了解平溪自然生態與人文風情，參與民眾表示，透過這樣的活動認識了不一樣的平溪，也藉由「撿拾」同心響應環保，覺得相當有意義。

新北市觀光旅遊局表示，青山、綠水是平溪得天獨厚的自然環境，而天燈、鐵道更是平溪引以為傲的人文特色。在觀光發展與自然環境保護間取得平衡是需持續不斷努力的方向，期望藉由類似活動的辦理，帶領更多民眾實際深入山林，認識平溪特有的人文歷史、自然美景，進而讓民眾深刻體認到來到平溪除了體驗天燈特有文化，珍貴的人文歷史與自然環境是更需要大家共同維護，齊心為永續觀光發展努力。

(中時)

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