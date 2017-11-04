龜吼漁夫市集萬蟹紅包太超值 民眾喜抱萬元萬里蟹回家

2017年11月04日 22:17 中時 葉書宏

新北市龜吼漁夫市集今（4日）舉辦「萬蟹紅包，千元搶購」活動，推出99個紅包，內有超值商品兌換券，以及價值5,000元及10000元的螃蟹禮盒等大獎!吸引近萬名遊客到場試手氣，現場熱鬧非凡。

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，緊鄰北海岸維納斯海岸線，場內除販賣在地漁船捕撈的生鮮魚貨攤商外，也有提供代客料理、熱炒現吃及乾貨、飲料的攤商，讓遊客吃喝採買一次滿足。

為慶祝市集營運將滿4周年，營運廠商和攤商特別辦理「萬蟹紅包，千元搶購」活動，提供價值1100元或1200元超值商品兌換券，還有市價5000元及10000元的萬里蟹禮盒，讓民眾買紅包試手氣，每個紅包只要1000元，馬上就吸引眾多遊客湧入龜吼漁港。

幸運抽到萬元萬里蟹禮盒的得主，是來自蘆洲的9歲林弟弟，趁假日來龜吼漁港品秋蟹，手氣超旺抽中最大獎，他說：「今天8點就來排隊，還好有吵著要媽媽再給我一次抽獎機會，沒想到真的抽中了最大獎，禮盒裡有約50隻花蟹及石蟳，準備請爸爸呼朋引伴揪人來辦螃蟹宴」；抽中5,000元禮盒的江小姐也說：「從臉書看到此活動之分享，第一次來市集試手氣就中好禮，今天晚上就要回家與親朋好友分享萬里蟹的美味」。

農業局長李玟表示，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，品質掛保證，絕對新鮮美味!店家也多半帶有漁民純樸直爽的個性，不會偷斤減兩，還會熱心幫客人挑選優質魚貨，民眾可放心採購，歡迎民眾到龜吼漁港品嚐萬里蟹美味，感受漁民的熱情與活力。

(中時)