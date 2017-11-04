川普訪陸 陸官媒：兩大議題最受關注

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旺報

美國總統川普11月8至10日訪問大陸，大陸官媒中新社報導稱，外界關心的議題方面，大陸駐美大使崔天凱先前接受媒體採訪時表示，朝鮮半島核問題、中美經貿問題等熱點問題會在其中，同時他表示，會按照「國事訪問+」的規格來接待此訪。

中新社4日報導，中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤表示，期待中美兩國領導人通過進一步的溝通交流，展現出中美兩國作為世界上最大的兩個經濟體，在處理相互關係時成熟、前瞻性的目光，向世界證明，中美是可以合作的。「這樣的信號傳遞，對全球而言都是好消息，因為世界承擔不了中美交惡的後果。」

大陸商務部數據顯示，截至2015年，兩國雙邊貿易額就已經從建交之初的20多億美元增加到近5600億美元，阮宗澤表示，中美關係的發展最大的亮點就是經貿關係密切，從這樣的貿易額增長就可看出一定是合作共贏的。

此次川普訪陸，經貿關注重點為何？中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍分析，美國對中國更多關注的是人民幣匯率問題，以及美國還希望可以進一步擴大對中國的出口，從而進一步縮減貿易逆差，因為川普從競選至今，一直關注美國貿易逆差問題。趙萍還認為，從中方角度而言，希望美國能夠進一步擴大對中國服務的進口，從而促進中國服務貿易的發展。

不過趙萍認為，美方首先應該做的，是盡快將中美「百日計畫」落實，把已有的承諾，變成實實在在的貿易自由化的行動，使中美之間的貿易更加平衡。趙萍表示，中國根據百日計畫已經履行了自己的承諾，允許美國牛肉的進口，但是美方顯然還沒有一些實質性進展，從談判的角度來說，中國誠意滿滿，美國顯然「行動落後於承諾」。

(旺報)

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