瑤瑤談緋聞男友以綸「嘴巴很賤」：他很油！

2017年11月04日 22:23 中時 林淑娟

瑤瑤、以綸拍戲假戲真做。（東森）

瑤瑤出席活動。（阿華田提供）

瑤瑤被逼問戀情表情可愛。（林淑娟攝）

瑤瑤被逼問戀情表情可愛。（林淑娟攝）

瑤瑤被逼問戀情表情可愛。（林淑娟攝）

瑤瑤被逼問戀情表情可愛。（林淑娟攝）

郭書瑤（瑤瑤）與王以綸因合作《稍息》傳出假戲真做，日前被直擊在東大門十指緊扣，她4日出席阿華田新品活動時，坦言新聞曝光後，和以綸互動不受影響，仍蠻頻繁的，兩人還一起討論相關新聞，但她表示，畢竟他是男偶像，希望媒體不要讓少女們心碎，也不要打擾或對她的「歷任」造成困擾。

瑤瑤再度被逼問與緋聞對象王以綸進展，她說，兩人就是像朋友、閨蜜般的相處，目前和以綸的最高發展是發生在戲劇裡，最近他對她也沒有新的「攻勢」。她虧小她6歲的以綸感情經驗比她豐富，平常對她講話時嘴巴很賤，「我發自內心覺得他很油、油嘴滑舌」。雖然傳緋聞，但她不會忌諱跟他合作，尤其想跟他合作音樂，「他是玩音樂出來的小孩，電吉他很厲害，又當過DJ」。

她日前曾透露自己對以綸調皮的屁孩行為包容度很大，就連他用手指沾口水後再去挖她耳朵，她也不會生氣，她說，以綸也很愛用有腳汗的腳趾去戳磨她和曾之喬的腳。現場有記者覺得有點噁心地問：「這算體液交換嗎？」瑤瑤一聽驚嚇地說：「不要亂這樣寫啦！」

至於有沒有做過早餐給對方吃？她秒回：「當然沒有！」不過以綸和蔡凡熙等其他朋友都去她媽媽開的早餐店吃過早餐。

她說，媽媽已經警告她「你可不可以知道我很忙」，直言不想再一直幫女兒回應分手、緋聞新聞。因為之前與金陽分手，家人除了媽媽以外，幾乎都不知道，他們都是看了新聞才知道，「所以媽媽還要跟外婆、阿姨這些親戚解釋。被逼問我為什麼會分手？現在這個怎樣？」

在單親家庭長大的瑤瑤說，媽媽知道她有不婚想法，所以其實不擔心她的感情狀態，一直以來都只告訴她「談戀愛開心就好」。很喜歡小孩的她，計劃將來要領養小孩，甚至開育幼院。

(中時)