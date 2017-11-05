《時來運轉》塞爾提克想拿8連勝 要先變魔術

2017年11月05日 00:01 中時電子報 黃及人

波士頓塞爾提克將於6日上午7點飛往奧蘭多迎戰魔術，儘管面對客場逆境，塞爾提克仍很有機會挾著最近強大連勝氣勢，成功變走本季黑馬之一的魔術，關鍵仍在厄文能否稱職發揮，以及真正有效壓制魔術三分外線火力。

塞爾提克剛剛成為史上首支開季2連敗，隨後搶下7連勝的球隊，證明在帥哥射手海沃德整季報銷後，綠衫軍很快就能調整心態，利用當前擁有戰力搶勝，除了荷福德與厄文兩大主力，塞爾提克更有「雙探花」的出色表現。

去年探花傑倫布朗在本季的進步幅度驚人。(美聯社)

身為去年探花的傑倫布朗，在海沃德受傷後挺身而出，本季場均15.6分、6.6籃板都比上季進步許多，也能適時分擔厄文得分重擔，今年探花塔圖表現也不遜色，場均13.7分、6.6籃板的優異表現，讓他成為本季年度新秀熱門之一。

不過魔術本季表現令人驚奇，至今能拿6勝3敗主因，還是高居聯盟第1的三分命中率(4成21)，以及佛尼爾、阿隆戈登兩人的傑出成長，光是兩人加起來，平均每場就有41.2分、13.2籃板與6助攻，更可投進5.4顆三分球。

阿隆戈登本季三分命中率來到驚人的5成81。(美聯社)

尤其是阿隆戈登，本季簡直是大爆發，幾乎每項個人數據都創生涯新高，當中最不可思議的是三分命中率，生涯前3季從未超過3成的他，本季三分命中率竟有5成81，只是不禁讓人擔心，他這種瘋狂三分演出能夠維持多久。

整體而言，塞爾提克團隊戰力仍勝魔術一截，加上兩隊最大差異，就在有否頂級球星坐鎮，厄文所能帶動的求勝氣勢與欲望，恐怕不是魔術可以抵擋的，除非魔術拿出暫居聯盟第1的凶猛三分火力，否則綠衫軍仍然贏面較大。

(中時電子報)