引渡加泰前領袖？比利時：若引渡 可能須時3個月

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中時電子報

被控叛亂等罪名的五名加泰隆尼亞前自治政府官員由於未依傳喚出庭，滯留比利時，遭西班牙法院發出歐洲逮捕令。比利時當局今天表示，若依據逮捕令引渡加泰隆尼亞前主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）和四名前閣員，可能須時三個月。普伊格蒙特表示，願與比利時當局合作，但他不相信回到西班牙能受到公平審判，若比利時法官批准引渡，他將提起上訴。

比利時檢方證實，收到西班牙法官對普伊格蒙特、塞芮提（Maria Serret Aleu）、柯密（Antoni Comin Oliveres ）、浦格（Luis Puig Gordi）和龐沙蒂（Clara Ponsati Obiols）等人發出的歐洲逮捕令，但會先進行「研究」，再交給比利時法院，由法官決定是否發出逮捕令。

比利時司法部指出，最終引渡裁定必須在60天內作出，特殊情況下可延長至90天，並可在「某些情況下」拒絕執行歐洲逮捕令，一旦決定執行，相關人等10天內「原則上」必須交給西班牙。比利時政府態度非常關鍵，同意或拒絕引渡，都將成為國際話題。

加泰隆尼亞上月舉行獨立公投後，自治議會表決通過宣布獨立。西班牙總理隨即宣布接管加泰隆尼亞，並解散自治政府與議會，12月重新選舉。普伊格蒙特表示，不會尋求政治庇護，但與同行閣員會為了「自由與安全」暫留比利時。

西班牙最高刑事法院周四傳喚加泰隆尼亞前自治政府多名官員，其中八人被控叛亂等罪名遭當庭羈押後，約兩萬人聚集在加泰隆尼亞自治議會前集會抗議，高喊「釋放政治犯」。主張獨立的加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）表示，會奮戰到底。

(中時電子報)

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