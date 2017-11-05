總統出訪搭富豪包機浪費？黃暐瀚：外交部說法漏洞百出

2017年11月05日 04:48 中時電子報 高德順

蔡英文總統結束太平洋友邦出訪，吐瓦魯之行因租賃兩架龐巴迪環球G6000商務客機，引發浪費質疑。媒體人黃暐瀚指出，面對外界質疑，外交部的說法，漏洞百出。

蔡英文總統南太之旅，考慮到交通環境，先後使用3機種、4架飛機：其中，出訪吐瓦魯因租賃兩架頂級富豪偏好的環球G6000商務客機，引發奢華質疑。外交部先解釋，吐瓦魯機場跑道短，須承租小型飛機前往；後來又說，確曾徵詢區域內ATR-72型飛機的業者提供資訊，但業者評估後決定不承攬。外交部表示，蔡總統此次出訪，與2010年馬前總統一次赴我太平洋6友邦的出訪路線規畫，及各友邦國家彼此航程距離皆不相同，兩案任意比較，徒然混淆視聽。

黃暐瀚指出，大家想想看，就算ATR-72無法安全的負起吐瓦魯那趟的飛行任務，就只能租龐巴迪環球G6000？世界上沒有其他第三款飛機可以選？就好像不搭公車，就只能去買藍寶堅尼？中間沒有其他的選項？另外，針對此行中還有三趟「空機」，他很肯定，外交部同樣無法回答。

黃暐瀚指出，捅出這樣的大簍子，外交部當然得給說法，特別這樣的浪費安排，還很可能根本不是總統本人的意思，下面的官員揣摩上意，做了浪費的決定，現在社會有質疑了，當然會急著想找說法。但外交部的說法，漏洞百出。

黃暐瀚說，這次的南太飛行安排，到底合不合理？拋開政治立場，大家心裡其實都很明白。

(中時電子報)