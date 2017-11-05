11／05三大報頭條要聞

2017年11月05日 06:58 中時電子報 整理報導

◎中國時報

● 一句「台北認真還債，高雄都在舉債」引爆北高兩市長鬥嘴鼓。柯昨天再回應「舉債危機」時改變先前玩笑口吻警告說，很多縣市財政正在逐漸「苗栗化」，結果又引起群雄攻擊。苗栗縣長徐耀昌不滿地批評說，「真是口無遮攔，隨便亂開槍！」高雄市長陳菊昨再度拉高聲調嗆，實在不想鬥嘴鼓，但柯文哲的數據根本是錯的。

●美國總統川普8日將抵中國訪問，北韓和貿易議題料是「習川會」主軸。雙方除將商討對北韓祭出更嚴厲制裁外，美還可能對與平壤往來的中資銀行開鍘。雖然各方重申以外交手段化解紛爭，但軍事部落格爆料，美軍10月中在密蘇里州出動匿蹤轟炸機進行模擬空襲，疑似密謀執行斬首金正恩任務；而南韓當局2日透露，平壤導彈研究設施車輛活動頻繁，近期恐再發射導彈。

● 蔡英文總統此趟出訪定調為「尋親之旅」，並在過境關島的致詞中，強調台灣人與馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島人民都來自南島民族，引發去中化批評。政治評論家賴岳謙認為，蔡政府的做法就是要灌輸台灣年輕人不是中國人而是南島民族，進而為了推動民族自決，以加強獨立公投的合理性。

●「怎能把歷任市長的帳，全算在陳菊市長頭上？」高雄市財政局長簡振澄4日表示，陳菊11年借了1000億元做建設，也償還了包括勞健保欠費514億元等共1208億元債務，「柯P所說的每個數據都不是事實！」他強調，柯指控高雄市2600億元的舉債額度，陳菊任內用了2400億元，實情卻是「這些是歷任市長累計下來的總債務」。

◎旺報

●北京中關村有「中國矽谷」之稱，美國《富比士》報告指出，中關村已取代矽谷成世界頭號科技中心。另外，根據一份國外最新的排行榜，北京今年已經打敗德國柏林、美國舊金山等科技大城，成為全球最大科技中心。

● Google（谷歌）母公司Alphabet執行董事長施密特向美國示警，未來5年，美國縱然在人工智慧（AI）領域持續領先中國，但中國「將很快趕上來」；到了2030年，中國將主導整個AI產業發展。在這場AI競賽中，他呼籲美國政府最好繃緊神經，儘快把AI發展寫入國家戰略之中。

●面對城市機能與量體持續失衡，北京下定決心在2035年完成非首都功能釋出，協同京津冀地區全面發展。針對這波轉型，學界認為關鍵還是在於雄安新區的發展，北京在釋出非首都功能也必須要兼顧平衡，也就是說，雄安新區吸引人才超過北京，讓民眾主動放棄北京戶籍到雄安落戶。

●「擁堵」是北京長年來難以抹滅的城市印象，為有效疏散非首都功能，大陸國務院出台《北京城市總體規畫（2016年-2035年）》，力拚在2035年完成總體城市規畫。這是國務院唯一批准的城市規畫，具有一定程度的法定地位。計畫指出，2035年，北京常住人口約控制在2300萬人以內，先以人口疏散方式，接著進行部分產業及政府部門轉移，逐步解決北京罹患的一系列「大城市病」，維持城市正常運作。

◎工商時報

●台股年線將登萬點，多頭強勢主導態勢不變，專家指出，現階段選股可從第3季毛利率及獲利成長、股價站穩季線之上，成交動能增溫等標準切入，共有華邦電、華擎、上銀等13檔個股，可望扮演衝關先鋒部隊。

●大陸電商巨頭阿里巴巴發起的「雙11」促銷活動，下周末（11日）即將登場，這個原藉光棍節之名吸引民眾上網購物的活動，如今已蛻變為全民「剁手」的購物狂歡節，去年為阿里電商平台帶來逾千億元人民幣（下同）的成交額，外界預估，今年該數字上看1,500億元歷史新高。

●交通部推出優質觀光旅館業者評鑑辦法，鼓勵地方政府給予旅館業房屋稅和地價稅減免，卻傳出因地方政府不願買單而卡關。旅館業者認為，政府想為業者減輕負擔，無論實施的地區或對象應該一視同仁；此外業者更指出，救觀光的根本之道還是要有旅客，減稅不如發觀光消費券，或是直接給補助獎勵旅遊。

●晶圓代工龍頭台積電昨（4）日在新竹舉辦台積電30周年運動大會，台積電員工風雨無阻熱情參與，台積電董事長張忠謀表示，雖然這次是最後一次主持台積電運動會，但看到員工士氣高昂，相信台積電會屢創奇蹟。

(中時電子報)